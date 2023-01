Por Fernando S. Palenzuela |

La presunta violación de Dani Alves a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona está llenando las tertulias de los programas y magazines. La prisión preventiva sin fianza ordenada hacia el jugador del fútbol ha sido uno de los temas más comentados, del cual se hizo eco 'Fiesta'. Sin embargo, Amor Romeira lo enlazó con la conocida como ley del "solo sí es sí", generando un aluvión de críticas por su desinformación.

Amor Romeira habla sobre Dani Alves en 'Fiesta'

"Lo que no se esperaban es que, en el momento de entrar en los Mossos d'Esquadra, ya iba a ser detenido, puesto a disposición judicial y declarado en prisión sin fianza.", declaró Romeira. Beatriz Cortázar se extrañó ante su declaración y aseguró que. No obstante, la canaria seguía afirmando que todo era consecuencia de la nueva ley, dando igual que el denunciado hubiera tenido o no oportunidad de dar su versión.

Otra de las personas que no dudó en responder las palabras equivocadas de la tertuliana fue Ana Bernal-Triviño, conocida en la cadena por formar parte del plantel de colaboradores de las docuseries de Rocío Carrasco. "Podéis informar bien y decir a vuestra tertuliana que Dani Alves está en prisión pero no se debe a la nueva ley. Una cosa es el protocolo y otra el proceso. Se respetan todas las garantías. Es en un Estado de Derecho. La nueva ley no modifica ese proceso", escribía la periodista y psicóloga en sus redes sociales, mencionando directamente a la cuenta de Twitter del programa liderado por Emma García. "La ley no lleva que la declaración de una víctima haga que el hombre vaya a prisión de forma automática. Él también ha tenido la oportunidad de declarar. Con las pruebas el fiscal acusa. Y con toda la información la juez determina la prisión. No es solo porque una mujer hable", explicaba.

Bernal-Triviño continuaba corrigiendo al programa de Unicorn Content la mentira que había soltado la ex gran hermana: "Ya habrá un juicio. El protocolo ante una agresión no hace que el presunto agresor acabe en la cárcel sin su derecho a defensa. Lo decide un juez. La ley ahí no tiene que ver. Hay que informar con responsabilidad y profesionalidad y no intoxicar con bulos".

El drama de la familia de Dani Alves

Minutos después de las palabras de Amor Romeira, la conversación viraba hacia el entorno de Dani Alves. "No deja de ser el pilar y sustento económico de la mayor parte de la familia. Quitar a Dani Alves es quitar el mayor de los ingresos de una familia", ponía el foco la canaria, que aseguraba que la exmujer del futbolista era la administradora de su patrimonio. "Se viene el drama de ahora Dani Alves no está, está su exmujer, qué va a suceder con todo".

Tras esto, Beatriz Cortázar tomaba la palabra para hablar del "infierno" que había sufrido la mujer de Alves, ya que se enfrenta a la reciente muerte de su madre y a la acusación de su marido. Ante esto, Makoke estallaba, pues no daba crédito a dónde se estaba poniendo el foco: "El infierno es también el drama que habrá pasado esa chica cuando ha salido del baño". La presentadora intentaba calmar las aguas: "Me gustaría dejar clarísimo en esta tertulia y en este programa que nadie está cuestionando el dolor y el drama de la víctima".