La tarde del lunes 28 de marzo, 'Sálvame' estrenó la docuserie de Isabel Pantoja ,"Sin perdón", de cuyo primer episodio pudo disfrutar, a solas, su sobrina Anabel Pantoja. Un primer contacto con la producción que terminó con la joven sevillana en un mar de lágrimas, antes de que Jorge Javier Vázquez se reuniera con ella y la colaboradora soltara todas las críticas y protestas que tenía dentro, al igual que defendía, una vez más, a su tía.

Anabel Pantoja, emocionada al hablar con Jorga Javier de su tía Isabel Pantoja

"Felicidades a todo el equipo que ha hecho este documental. Se han dicho muchas verdades; tarde, pero se han dicho", manifestó Pantoja, tras un rato llorando, mientras el presentador se reunía con ella para charlar. "Hay mucha gente 'hija de hospital' en este país", apuntó la colaboradora, quien elogió de la docuserie que "está muy bien planteado". "Una persona que está mal psicológicamente y estaba en una sala que parecía un circo", recordó además Pantoja, sobre la última comparecencia de su tía ante la justicia, el martes 22 de marzo. La sevillana señaló además, tajante, que "si no llegan a estar los Guardias Civiles, a mi tía se la comen. Y no lo hace la gente del juzgado: se la come la prensa. Y me da igual que me critiquen ahora".

"Me he tenido que salir de aquí, porque no iba a soportar vivir lo viví hace nueve años, de ver a mi tía así", desveló la colaboradora, quien recalcó que, por aquel entonces, "mi tía pagó dos años y el dinero, pagó su justicia". "Querían verla llorando, rota, humillada. Querían esa imagen", criticó Pantoja, tras lo cual incluso lanzó sus pullas hacia su primo Kiko Rivera. "Se ha hablado de que era mala madre, que si lo trataba mal... ¿a los treinta y seis años vas a decir eso?", cuestionó la sevillana, molesta, antes de señalar que, uno de los problemas era que Isabel Pantoja "no habla, y podía haber hablado, porque si se mueve por el dinero, ¿cuántas revistas y programas la habrían pagado?". Sin embargo, sobre ese asunto Pantoja manifestó de su tía que todo se debía a que la tonadillera "no quiere ya, está muy cansada".

"Ella tiene dentro un montón de cosas"

"Cuando pasó lo de su juicio hace nueve años, tuve que agachar la cabeza y decir 'culpable'. Aunque, para mí, fuera inocente", admitió la colaboradora, quien se rompió al recordar el hecho de que la artista se había enfrentado a un juicio "después de que ha perdido a su madre, de que ella tiene dentro un montón de cosas que no llegáis a saber, porque no estáis dentro de Cantora, dentro de su vida". "¿Cómo te va a responder a alguna pregunta estando así?", cuestionó Pantoja, enfadada y emocionada, tras lo cual acusó a la prensa de haber "conseguido que mi tía sea insoportable o que sea desagradable" por el trato de algunos reporteros. Asimismo, Pantoja se lanzó contra Alessandro Lecquio por sus declaraciones sobre su tía, en las que aseguraba que "no me da ninguna pena": "tiene que tener un poquito de corazón y de presunción de inocencia, porque no sabes lo que te puede pasar en la vida".