Los protagonistas de 'Sálvame' analizan su bajada de audiencia: "Pasa por un mal momento pero levantará cabeza"

Carlota Corredera, Rafa Mora, Carmen Borrego y Terelu Campos analizan la situación con optimismo y esperanza.

Héctor Alabadí / Almudena M. Lizana / Sergio Navarro

No es ningún secreto decir que Telecinco en general y 'Sálvame' en particular no atraviesan su mejor momento en cuanto a términos de audiencia. El agotamiento de sus fórmulas y la fortaleza de Antena 3 ha hecho que la principal cadena principal de Mediaset pierda el liderazgo, algo a lo que no estaban acostumbrados. ¿Qué está pasando? En el photocall del homenaje a Rocío Jurado, al cual acudieron muchos rostros del grupo mediático, aprovechamos para hablar con ellos sobre estas bajadas de espectadores y de share.

Carlota Corredera tiene claro que "vendrán tiempos mejores", un pensamiento cargado de esperanza y optimismo que se repite en el resto de sus compañeros. "Como en todos los programas siempre hay momentos de subidón, momentos de bajón. Hemos pasado una que otra crisis y saldremos de esta", comenta Rafa Mora, mientras que Carmen Borrego expone: "Yo creo que es un programa puntero que pasa por un mal momento pero levantaremos cabeza".

Tienen claro que esta bajada, que creen que se debe a que la gente está pendiente de otros asuntos, no les va a desmotivar: "Tengo clarísimo que vamos a darlo todo, como si no hubieran pasado 13 años", comenta Corredera, mientras que Terelu Campos afirma que "la obligación de los que trabajamos en la televisión es hacer cosas que atraigan a la gente a la que nos dirigimos cada tarde".