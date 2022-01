Uno de los asuntos que más venía preocupando a Telecinco tenía que ver con los resultados de audiencia de 'Sálvame'. De hecho, el espacio vespertino se puso manos a la obra para impulsar sus datos y una de las mediadas propuestas fue el regreso de Anabel Pantoja. La andaluza volvió a pisar el plató y se atrevió a recrear la mítica escena sexual en un sofá de Cantora de la que fue testigo.

Anabel Pantoja, en 'Sálvame naranja'

La puerta de 'Sálvame naranja' se abrió para que "la sobrinísma" volviese a mostrar a los espectadores su particular visión de lo que ocurre en el clan Pantoja. Sin embargo, el tema "Mujer contra mujer" de Mecano sirvió como preludio a lo que podría verse segundos después: "Había una serie como de evoluciones eróticas entre dos mujeres encima de un sofá... Protagonizado por tía Marta", sentenció Jorge Javier Vázquez.

Evidentemente, se trata de un eufemismo para referirse a Marta Riesco, tal y como él mismo aseguró al instante para aclarárselo a Belén Esteban. Cuando Anabel fue preguntada por la situación, comenzó asegurando: "Yo iba abriendo puertas", comunicó antes de asegurar que para nada era "el sitio adecuado": "No entendí el pararse ahí a hacer esa escena", prosiguió.

Ante la insistencia de sus compañeros de plató para que narrase específicamente lo presenciado, Pantoja advirtió: "Ahora mismo estamos en horario infantil... No te puedo decir". No obstante, segundos después vio la necesidad de no guardarse ningún detalle: "Una estaba comiendo y la otra estaba suspirando. Oye, suspirar es una manera de decir que se lo estaba pasando...".

Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez se presta a la recreación

Fue entonces cuando se recostó en uno de los sofás de 'Sálvame' con los brazos estirados a izquierda y derecha. Eso sí, confirmó que no iba a posar "con las piernas abiertas" porque su madre estaba viendo la televisión. Después, con los ojos cerrados, Anabel comenzó a emular placenteros movimientos que representarían lo que ocurrió en aquel sofá. Para dar mayor verosimilitud, Vázquez se unió a la "pantorrecreación".

El presentador tomó asiento mientas su compañera de trabajo se acomodaba de rodillas en el suelo. "¿Ahora qué hacemos?", comentó Anabel en tono jocoso. La situación se convirtió en algo de lo más surrealista, con Jorge Javier sin saber cómo reaccionar ante aquello. La mejor manera de terminar fue ponerse a jugar a "palmas palmitas" mientras el público se deshacía en aplausos.