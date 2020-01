Anaju ('OT 2020') fue víctima del atentado de La Rambla: "Busqué a mi hermana entre los cadáveres"

Años antes de 'OT 2020', Ana Julieta Calavia, más conocida como Anaju dentro de la Academia, fue protagonista de varios titulares que, por desgracia, nada tenían que ver con la música. Y es que la joven turolense, de 25 años de edad, vivió en primera persona el atentado de La Rambla que se produjo el 17 de agosto de 2017, cuando el atropello masivo de una furgoneta acabó con la vida de 13 personas y dejó un centenar de heridos.

Anaju, concursante de 'OT 2020'

La concursante de viajó ese mismo día hasta Barcelona para buscar pisos junto a su hermana, Cristina. Ambas se dirigieron a La Rambla y, mientras estaban caminado, oyeron varias personas gritar y el ruido de cosas rompiéndose. Al darse la vuelta, las dos hermanas vieron a escasos metros una furgoneta que "iba a toda velocidad llevándose todo lo que encontraba a su paso", explicó Anaju a El Periódico de Aragón.

Cristina reaccionó y tuvo tiempo de saltar a un lado, pero la triunfita solo fue capaz de levantar la pierna, lo que provocó que el vehículo la rozase. Por suerte, consiguió salir prácticamente ilesa del altercado. El caos se apoderó de las calles de Barcelona y en su intento por esconderse, las dos hermanas se perdieron. Anaju no conseguía encontrar a su hermana porque la joven no llevaba el móvil con ella. La concursante de 'OT' salió de su refugió con el fin de encontrar a su hermana y explicó la angustia que sintió al no dar con el paradero de Cristina: "Busqué a mi hermana entre los cadáveres". No la encontraba, así que se refugió en un restaurante donde le curaron las heridas y la tranquilizaron. "La gente se volcó mucho por ayudar", explicó la joven.

La hermana de la triunfita fue trasladada a un hospital cercano y, desde allí, consiguió contactar con Anaju. Algo más tranquila y en cuanto la Policía les permitió salir del local (aproximadamente una hora después), la aragonesa decidió ir a por su hermana, "necesitaba encontrarla" para quedarse tranquila y saber que nada malo le había ocurrido. A pesar de que iba un poco coja, la joven siguió andando y después de tres horas separadas dio con Cristina.

Un infierno

Después del trágico suceso, Anaju confesó intuir desde un primer momento que se trataba de un atentado. La cantante definió la experiencia como "un infierno" e incluso encontraba similitud con lo que sucedió en Niza en 2016. Después del mal trago vivido, las dos hermanas admitieron que tuvieron "mucha suerte de estar en un lateral de la calle" porque si no no habrían sobrevivido.