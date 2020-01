Samantha ('OT 2020') confirma su romance y llora por Flavio: "¿Cómo se puede ser tan perfecto?"

Samantha no ha aguantado más y ha confesado su relación con Flavio ante las cámaras de 'OT 2020'. Después de solo dos semanas en la Academia, la alicantina se ha sincerado primero con Noemí Galera y, poco más tarde, con su compañera Ariadna acerca de sus fuertes sentimientos por el murciano. Pero ojo, porque a pesar del enamoramiento no todo fueron palabras bonitas.

Samantha le explica a Noemí Galera lo que siente por Flavio

Lo cierto es que Anne ya había dejado entrever que #Flamantha era la primera "carpeta" del programa, pero la propia Samantha lo ha acabado confirmando este viernes 24 de enero. La concursante estaba componiendo en una sala cuando Flavio se acercó para pedirle que cantase algo para él. Ella se negó y, cuando este abandonó la estancia, se derrumbó al intentar tocar uno de sus temas: "Tres días más y te quiero", decía la letra.

"¿Cómo se puede ser tan perfecto?", suspiraba Samantha tumbada en el sofá. Al ver sus lágrimas, Noemí Galera decidió subir a consolarla. No tuvo reparos en reconocer su idilio: "Han pasado cosas", dijo señalando la silla que había ocupado Flavio pocos segundos antes. Noemí, que no había visto la conversación previa, respondió: "¿Un cojín?". Pronto comprendió de qué y quién se trataba.

La triunfita intentó explicar lo que sentía en voz alta: "Es que juega un poco, ¿sabes? Ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí. Y es que encima me encantan las canciones que escribe". La directora de la Academia respondió entre risas con un abrazo: "Me encanta el lío que tienes en la cabeza", dijo de forma cariñosa.

"Está siendo un poco capullo"

Poco más tarde, Samantha le trasladaba el gran anuncio a Ari: "¿Has dicho públicamente que estás liada con Flavio? ¿Y esto él lo sabe?", preguntaba sorprendida su compañera. "Me da igual. Lo que no puede ser es que se cree el rey", espetaba la enamorada. Y añadía: "Lo que me canta: 'la madrugada, las noches', eso va para mí. Y luego actúas como una seta".

Ari intentaba excusar a su compañero: "Yo entiendo que es una persona que es más tímida y que es más niño que tú y no sabe cómo gestionar la situación", pero Samantha no encontraba consuelo ni aceptaba razones: "Para mí está siendo un poco capullo, sobre todo en la habitación. Lo que quiero es que me lo deje claro. Ayer me lo dejó claro, pero luego no me cantes cancioncitas que me dedicas porque me estás confundiendo", aseguró para terminar zanjando con un sonoro: "El día que me vaya, llorará".