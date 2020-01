'OT 2020': Nia y Anaju destacan en un segundo pase de micros de la Gala 2 que promete varios numerazos

La tarde del viernes 24 de enero, los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron a su segundo pase de micros de la Gala 2, después de que el miércoles concluyera el primero con un toque de atención de Noemí Galera ante la evidente falta de energía de los concursantes. Una cita que, de nuevo, arrancó con los nominados Ariadna y Nick Maylo y concluyó con la actuación grupal, en este caso, "I'll Be There For You", de The Rembrandts, tema insignia de la exitosa serie 'Friends', con el que los concursantes parecieron concluir el pase con muy buen rollo.

Anaju y Nia en el segundo pase de micros de la Gala 2 de 'OT 2020'

Tanto Ariadna como Nick ya recibieron alabanzas en el anterior pase por su evidente cambio de actitud, gracias al cual mejoraron aún más después brillar el miércoles con sus respectivas actuaciones. En esta ocasión, ambos dejaron muy claro su deseo de permanecer en la Academia demostrando las potencias de sus voces, en dos actuaciones en las que Ariadna y Nick demostraron en sus canciones ("You Know I'm No Good" y "Jealous") más actitud y más sentimiento, respectivamente, aunque el segundo se mostró más estático, con menor presencia escénica.

En cuanto al dúo de Eva B y Flavio con "Copenhague", la pareja había flojeado en el primer pase, algo que los dos lograron superar con una mejor compenetración pero aún mejorable, algo que también se vio reflejado en la actuación de Rafa y Eli. Los dos concursantes estuvieron bastante flojos en cuanto a movimiento en el anterior pase a pesar de interpretar "Bonita", algo que solucionaron en el segundo pase con más movimiento y una mejor actitud, aunque aun cabría la posibilidad de mejorar, especialmente a nivel vocal. En el caso de Anne y Maialen, ambas destacaron en el primer pase con "Ilargia", una interpretación a la que el dúo le ha otorgado en esta ocasión más fuerza y emotividad, con las voces mejor trabajadas, y un cambio en la puesta en escena por la que ambas se han mostrado más cómodas, al estar simplemente de pie, intercambiando miradas.

Derrochando buena energía

Tanto Gèrard como Hugo se vieron más "cortados" en el primer pase, algo que ambos lograron arreglar al demostrar una mejor actitud, acorde con la canción "Sucker", en la que ambos lograron mostraron una energía y un buen rollo de forma muy similar, mejorando a nivel vocal aunque sin que llegase a estar pulido del todo. La charla de Jesús con Noemí Galera pareció tener cierto efecto sobre el andaluz, dado su flojo inicio en su actuación con Samantha. Una actitud que fue cambiando a medida que avanzaban en la canción "Mediterráneo", donde ambos se mostraron más seguros y sincronizados, tanto a nivel corporal como vocal.

Tanto el dúo de Anaju y Nia como el formado por Bruno y Javy lograron poner el broche de oro al pase con una buenísima actitud durante sus respectivas actuaciones. Las dos primeras demostraron haber trabajado para integrar voz y baile durante su interpretación de "Guantanamera", tema con el que lograron contagiar a los presentes y demostraron las potencias de sus voces. En cuanto a Bruno y Javy, ambos derrocharon una actitud y una fuerza que encajaba a la perfección con "Mucho mejor", tema en el que ambos mejoraron a nivel vocal e incluso de movimiento, más coordinados que en el primer pase.

Un pase "mucho mejor"

Algunos concursantes de 'OT 2020' en la actuación grupal del segundo pase de micros de la Gala 2

La falta de energía en el primer pase de micros fue motivo para que los concursantes recibieran un toque por parte de los profesores al concluir una actuación grupal que, lejos de transmitir buen rollo, quedo muy floja. Un resultado al que los chicos quisieron darle la vuelta, tal y como demostraron en la actuación grupal del segundo pase, en la que desprendieron una mayor energía positiva acorde con la canción y hubo más movimiento en general. No obstante, aún quedaban por pulir ciertas cosas al respecto, para lo que se pusieron a trabajar con Vicky Gómez nada más concluir el pase. "Muy bien. Mucho mejor este pase que el del miércoles, felicidades", declaró Noemí al concluir la cita, tras lo cual Gómez calificó el pase de "muy guay". "Enhorabuena porque se ve un pedazo de cambio muy interesante. Os lo habéis currado", animó la profesora de baile.