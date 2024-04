Por Alejandro Rodera |

'Anatomía de Grey' todavía tiene muchos pacientes que asistir e historias que contar. A mediados de marzo, cuando se estrenó la vigésima temporada, su nueva showrunner, Meg Marinis, que llevaba casi dos décadas implicada en la ficción, hizo un alegato a favor de la serie. "No me han dicho que esta sea la última temporada, así que voy a seguir narrando historias durante tanto tiempo como me dejen", aseguraba la guionista y productora en una entrevista concedida a Deadline. Pues bien, tan solo dos semanas después sus deseos se han visto correspondidos.

En medio de la emisión de la presente temporada, ABC ha confirmado que 'Anatomía de Grey'. De este modo, el extensísimo título original de la cadena de The Walt Disney Company avanzará en su histórica trayectoria, que a día de hoy ya supera los 420 episodios. Además,, ya que se pasará de un montante de 10 episodios a uno de 18, acercándose más a la veintena a la que acostumbraba la serie de Shondaland previamente.

"La lealtad y el amor de los fans por 'Anatomía de Grey' nos ha impulsado a una histórica temporada 21, y no podría estar más agradecida. El estilo de Meg Marinis a la hora de narrar es un don que mantendrá la serie vibrante, atractiva y viva, y tengo muchas ganas de ver qué nos tiene reservado para la siguiente temporada", ha comentado Shonda Rhimes, que respalda así a la actual showrunner. Por tanto, Marinis mantendrá su cargo, aunque ahora toca asegurar el regreso de Chandra Wilson y James Pickens Jr., cuyos contratos llegan a su fin con la vigésima entrega, así como los de Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington y Kim Raver.

Doble luz verde

'Anatomía de Grey' no ha sido la única serie que ha recibido un empujón de confianza por parte de ABC. Recién llegada de Fox, '9-1-1' lanzó su séptima temporada en la network de Disney en marzo y gracias a sus cifras, las mejores de la temporada, se ha ganado la renovación por una octava temporada. Así pues, el drama procedimental de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear seguirá vivo en su nuevo hogar, afianzando aún más la relación entre la compañía de Mickey Mouse y Murphy tras el fichaje de este último después del vencimiento de su contrato con Netflix.