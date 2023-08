La gran pifia de Sonia Monroy durante el rodaje de 'Anatomía de Grey': "No llegué como Penélope Cruz a EEUU"

Por Redacción |

Sara Montiel, Carmen Sevilla, Antonio Banderas, Penélope Cruz o Javier Bardem son algunos de los actores nacionales que han hecho carrera en Hollywood. Pero no son los únicos que lo han intentado. Durante los últimos 14 años, Sonia Monroy está instalada en Los Ángeles para intentar despuntar como actriz al otro lado del charco. Aunque todavía no ha logrado su gran oportunidad como protagonista, la líder de las Sex Bomb ha conseguido participar como figurante en dos entregas de 'Anatomía de Grey' y en 'El abogado del Lincoln'.

Sonia Monroy en 'Fiesta de verano'

La polifacética artista ha visitado ' Fiesta de verano ' para contar su experiencia en la industria americana. "Estoy superfeliz. Llevo 14 años en Estados Unidos.. A mucha honra empezar de cero y no rendirse", explica la que fuese bailarina de ' Esta noche cruzamos el Mississippi '.

Recientemente, Sonia Monroy se ha puesto el uniforme médico para pasearse por las instalaciones del Hospital Seattle Grace. Pero su colaboración en 'Anatomía de Grey' podría haberse truncado por una pifia. "Firmamos un contrato de confidencialidad y grabé un vídeo para una amiga, pero no pensaba que fuese a llegar a mayores", relata en relación a la noticia viral de su fichaje tras una publicación en redes. "Empezaron a decir que si era la nueva protagonista de la serie". Aunque lo hizo "sin mala intención", este error podría haber acabado con su cameo en la ficción estadounidense.

Se derrumba en directo

A pesar de mostrarse feliz con su faceta profesional, no se encuentra igual en el terreno personal. "He roto con mi marido después de 7 años. Han sido los años más bonitos de mi vida, sigo enamorada y espero que se pueda arreglar", confiesa Monroy a Frank Blanco en Telecinco. "Nos hemos dado un tiempo y hemos tomado caminos diferentes. Yo busco un tipo de vida y él otra, pero no hay terceras personas. Lo quiero muchísimo, nos hablamos y nos respetamos", añade en el magacín de Unicorn Content.