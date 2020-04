'Anatomía de Grey': Todas las tramas que ha dejado en el aire la temporada 16 tras su abrupto final

La decimosexta temporada de 'Anatomía de Grey' iba a tener en un principio 22 episodios con los que se zanjarían las principales tramas de la temporada. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha obligado a muchas producciones a sufrir modificaciones. La ficción de Ellen Pompeo ha sido una de las afectadas, perdiendo su último episodio. Aunque el capítulo 21, titulado "Put On a Happy Face", suponía cierto final por cómo fue concebido, lo cierto es que han quedado varias incógnitas en el aire que, presumiblemente, podrían haberse resuelto.

Andrew DeLuca en el final de 'Anatomía de Grey'

La relación de Webber y Catherine

El matrimonio de Richard Webber y Catherine Fox quedado tocado cuando la poderosa mujer no hizo nada para impedir que echaran a su marido del Grey Sloan Memorial por haber ayudado a Meredith con su fraude al seguro médico. Esta herida no hizo nada más que aumentar con el poco contacto entre ambos, una pretendienta de Richard y los celos desmedidos de su mujer. Finalmente, una cena parecía dar por muerta la relación por la cabezonería de Catherine y su control desmedido al comprar el Pac-North. Pero todo cambió con la enfermedad de Richard.

Andrew DeLuca dio con la clave de lo que le ocurría al veterano doctor, por lo que este se recuperaba tras la intervención. Los que no se recuperaban eran su rencor y dolor, puesto que, aunque su mujer se mantuvo a su lado todo ese tiempo, la echó de la habitación, negándose a verla. Parecía que todo se encontraba arreglado entre ambos, pero no ha sido así. Richard está decidido a no perdonar a Catherine, sentenciando la relación tras el último arrebato sufrido por esta. ¿Podremos ver hacerse realidad aquella entrañable escena entre ambos que fue solo fruto de las alucinaciones del doctor?

Meredith, Cormac, DeLuca y el estado mental de este

El fraude al seguro llevado a cabo por Meredith no se llevó su licencia médica por delante, pero sí su relación con Andrew. El italiano no pudo soportar que su pareja no lo viera como un igual, por lo que le pidió darse un tiempo. Aunque parecía que ambos querían volver a retomar su relación, el estado de salud mental del residente sumado a sus enfrentamientos con Grey ocasionaron que él decidiera cortar, provocando una violenta escena en medio del hospital en la que Cormac intervino.

Owen Hunt en el final de 'Anatomía de Grey'

Y ahí llega Cormac, el "regalo" de Cristina para Meredith. El pediatra ha empezado a sentirse atraído por su compañera, aunque en el lado contrario no se ve tan claro. Con esa última escena en la que Meredith se lleva a DeLuca a casa porque le acaba de dar una crisis y emplaza a Hayes a tener una cita más adelante, ¿cuál será el futuro de este triángulo amoroso? No sabemos si Andrew necesitará ingresar en una clínica psiquiátrica para controlar su enfermedad ni si esta impedirá que Meredith permita sentirse atraída por el nuevo.

La fallida boda de Owen y Teddy

No fue un final de temporada real, pero esa imagen de Teddy vestida de novia dándose cuenta de que Owen sabe su lío con Koracick al ver cómo su boda está siendo desmantelada bien podría haber pertenecido a la idea de los guionistas para cerrar momentáneamente esa trama. En la decimoséptima temporada, Altman va a tener que hacer frente a los reproches del que fuera su prometido al haberse descubierto como poliamorosa en los últimos episodios.

No parece que Hunt vaya a aceptar tener una relación a tres, especialmente por el odio que siente hacia Tom y por todas las vueltas que la relación de esta pareja ha dado a lo largo de los años. Sin embargo, ahora que Amelia está felizmente enamorada de Link y con un hijo recién nacido, ¿cuál será el futuro amoroso de Owen? ¿Será capaz de darle una segunda oportunidad a Teddy?

Las nuevas parejas de Jackson y Maggie

Jackson y Maggie dieron por finalizada su relación al comienzo de la decimosexta temporada. Poco después, Avery comenzó a verse con Vic, quien también había perdido a su pareja recientemente, aunque de un modo más trágico. Esto no le hizo mucha gracia a la hija ilegítima de Ellis Grey, pero menos todavía a su madre, quien en un principio no veía con buenos ojos que su hijo comenzara una relación nada más cortar con Maggie. Pero cuando parece que la ha aceptado, los problemas comienzan y la relación llega a su fin. ¿Volverán a retomarla o esto solo fue una excusa para unir los universos de 'Anatomía de Grey' y 'Estación 19'?

Levi Schmitt en el final de 'Anatomía de Grey'

Sin embargo, la trama que de verdad ha quedado en el aire ha sido la de Maggie con su nuevo amor. En un congreso se encontró con Winston, un joven doctor que había sido residente suyo en Tufts. Los dos viven una noche de pasión sin límite, conectando a un nivel muy especial como la cirujana aseguraba que no le había ocurrido nunca. Sin embargo, ella no quería marcharse con él, pero hay muchas posibilidades de que Winston se líe la manta a la cabeza y se presente en el Grey Sloan, pues, según lo que vimos en el último episodio, siguen estando en contacto.

Problemas entre Schmitt y Nico

A Levi Schimitt le ha costado mucho tiempo asumir su homosexualidad y esta temporada para él ha sido muy importante, pues ha descubierto que su tío, a quien más quería, sabía que era gay y lo aceptaba y ha sido capaz de hacerle frente a su madre y posicionarse y salir del armario sin tener reparo en el qué dirán. Todo ello con ayuda de Nico, quien aseguraba que no iba a vivir una relación con alguien que no se aceptara.

Sin embargo, las tornas cambian cuando el interno descubre que su pareja no le quiere presentar a sus padres porque estos no saben que es gay. El discurso que este había mantenido desde que se conocieron se va al traste, puesto que ahora quien no se acepta y no quiere enfrentarse a su familia es él. Además, tampoco ve con buenos ojos compartir piso, lo que desemboca en que Levi termine viviendo con Jo. Todo apuntaba a que ese capítulo final iba a arrojar algo de luz a lo que pasará entre ambos.

Bailey es madre de nuevo

Miranda Bailey, Maggie Pierce y Meredith Grey en el final de 'Anatomía de Grey'

Bailey comenzó la temporada con un embarazo, perdiendo en poco tiempo al bebé debido a un aborto sufrido. La espinita de volver a ser madre se le quedó guardada y la llegada de Joey, un paciente que ha estado deambulando de una casa de acogida a otra, le llena de ternura, por lo que decide adoptarlo junto a Ben para darle mejores oportunidades y que no eche a perder su vida. Vemos a Joey por casa de Miranda, pero no se ha explotado esta trama más allá, por lo que es posible que la introducción en el hogar de un nuevo miembro suponga un nuevo frente para Bailey.

¿Qué ha pasado con ese esperado regreso?

Krista Vernoff comentó en el verano de 2019 que estaban trabajando en el regreso de un mítico y querido miembro del reparto. En ese momento saltaron las alarmas entre los fans, quienes realizaron mil cábalas y teorías sobre quién podía volver y por qué razón. Finalmente esto ha quedado en nada, pues en la temporada no ha aparecido nadie a excepción de menciones a April, Torres, Cristina o Arizona en relación al caso de Meredith en el episodio del juicio o la parte posterior de la cabeza de alguien que no es Katherine Heigl en el episodio de despedida de Karev. ¿Sería esta sorpresa el gran giro final que tenían previsto para la decimosexta temporada?