'La isla de las tentaciones 7' emitió su tercera entrega en Telecinco la noche del miércoles 17 de enero. El programa arrancó con el esperado reencuentro entre Andrea Bueno y Álvaro Álvarez, después de que la malagueña abandonara por sorpresa su villa sin despedirse de nadie, el cual concluyó con la benjamina de la edición dando por finalizada su relación tras una tensa hoguera cargada de reproches por su parte.

'La isla de las tentaciones 7' muestra una conversación inédita de Sandra Barneda y Andrea

, aseguraba Álvaro, quien defendió a solas con Sandra Barneda que "puedo ponerme límites y sigo eligiéndola a ella". El programa procedió entonces a mostrarle los últimos momentos de su pareja, hasta que recogía sus cosas y dejaba la villa: "Siento decepción, tristeza.. No la comprendo". A pesar de sus palabras, el malagueño admitió de Andrea que "es así. En casa suele pasar lo mismo, se enciende, dice barbaridades y después viene a buscarme" y se mostró muy seguro de que

Asimismo, el programa también mostró una conversación inédita de Barneda con Andrea, después de que esta se fuera de su villa, en la que la malagueña confesaba lo hundida que se sentía por el simple hecho de haber visto bailar a su novio con otra mujer. "Me he dado cuenta de que la relación no es buena para ninguno de los dos. Estaba recuperando la confianza en él y he visto el principio de una película de terror y no me he querido meter", confesaba Andrea, antes de romper a llorar. La malagueña irrumpía entonces en la hoguera, para sorpresa de su novio, a quien dejó claro que "no te quiero volver a ver", en medio de un aluvión de reproches.

"Siempre he pensado en ti"

"¿Qué voy a hacer en mi habitación solo?", cuestionaba Álvaro, antes de que se emitieran sus imágenes con las solteras. "Qué asco me das", soltaba Andrea, sin rodeos. "A pesar de lo que he vivido, siempre he pensado en ti", se defendió el malagueño, a quien Andrea acusó de que "te lo has cargado todo". "Yo todas las noches me acostaba con la camiseta, agarrada, llorando como una perra", reconoció la malagueña. Además, Andrea confesó que "sí" sería capaz de perdonarlo, "pero nuestra relación no es sana, hace dos años que no levanto cabeza y lo voy a hacer por fin".

Por esa razón, la malagueña decidió abandonar sola el reality, algo que Álvaro achacó a "sus inseguridades, sus celos", al igual que apostó por que haría lo mismo con su próxima pareja. "Creéme, voy a estar sola mucho tiempo", aseguró la aludida. Andrea admitió, de hecho, que "necesito sanar" y que el programa "sí me ha recordado un poquito quién soy, es lo que me llevo". Álvaro, por su parte, siguió sus pasos y dejó solo también el reality: "A pesar de lo que ha pasado, le deseo lo mejor a Andrea. No quería que acabara así, pero si ella no es feliz, no va a poder hacerme feliz a mí".