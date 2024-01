Por Redacción |

Tras el arranque de una nueva edición de 'La isla de las tentaciones', las redes se llenaron de comentarios y bromas de los espectadores. Entre ellos, Violeta Mangriñán, influencer y exconcursante de 'Supervivientes 2019', se animó a compartir su opinión sobre el reality de Telecinco, la cual recibió respuesta por parte de Naomi Asensi, ganadora de 'GH VIP 8' y una de las grandes protagonistas de la sexta edición de 'La isla de las tentaciones'.

"Llamadme rara, pero me parece muy triste ver a gente sufrir tanto por amor en televisión y es precisamente en eso lo que se ha convertido la finalidad del formato", compartió Mangriñán en Threads, donde añadió que "cuando supuestamente la finalidad del programa es la contraria". "Querido, si necesitas poner a prueba tu relación de esa manera, lo mejor es que la dejes", opinó la valenciana, antes de reconocer que "lo pasé fatal" con las dos primeras ediciones.

Asimismo, Mangriñán defendió que el reality "nada tiene que ver con 'Mujeres y hombres y viceversa', programa del que formé parte (que os conozco)", puesto que "la gente entra soltera y la finalidad es enamorarse". No obstante, la influencer no eludió que "también se pasa mal, pero no es en absoluto lo mismo. O igual sí y lo que pasa aquí es que yo me he hecho mayor". Un comentario que, entre otras respuestas, incluyó la de Asensi: "Es show, yo misma que fui a una de las ediciones y lo he pasado más mal que en mi vida, me he reído cuando he visto mis reacciones".

La valenciana le recriminó además, como Mangriñán había vaticinado, que "si quieres encontrar el amor, lo mejor es que no lo hagas en 'Mujeres y Hombres'". "La cosa es que dices que es un programa que se ríe del sufrimiento ajeno y sorprende porque he visto humillaciones muchísimo peores en 'MyHyV' (o en 'Supervivientes', precisamente tampoco es que veamos a la gente pasarlo bien)", añadió Asensi, tras lo cual argumentó que "es entretenimiento y te expones a eso y sí, divierte" y apuntó a la posibilidad de que "no te gusta por tema gustos propios, no por eso".