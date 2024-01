Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones' alcanzó su segundo programa la noche del miércoles 10 de enero, el cual arrancó con el abandono ya anunciado de Roberto Aranda y Alba Casillas. No obstante, esa no fue la única pérdida del reality: en un momento de la experiencia, sin ni siquiera avisar a sus compañeros de Villa Montaña, Andrea Bueno sorprendía al recoger sus cosas y abandonar las instalaciones.

Álvaro estalla en su hoguera de confrontación con Andrea en 'La isla de las tentaciones 7'

incluso durante la ceremonia de collares, que llegó a abandonar en pleno arrebato. La tensión fue a más cuando, en el último encuentro de las parejas antes de arrancar oficialmente la experiencia,, la misma soltera que había desatado el enfado de Andrea. El estallido de su novia acabó con la paciencia del malagueño, quien

"¡Hoy nuestra relación ha terminado! ¡Ahora te quedas con mi puta cara y mi puto nombre ahí marcado!", estallaba Andrea, siguiendo los pasos de su pareja unos segundos, antes de volver con el resto. Con ese pésimo ánimo, la malagueña afrontó la segunda fiesta muy seria, sentada, ignorando los intentos de los solteros y sus compañeras de que disfrutara, hasta que finalmente se fue a la cama la primera. El hecho de que sonara la luz de la tentación, sin embargo, despertó por completo a la novia de Álvaro, que incluso soltó un grito histérico antes de romper a llorar: "Me quiero ir. No vaya a ser que la líe, tío".

"Hasta aquí he llegado"

La situación superó por completo a Andrea quien, a la mañana siguiente, sorprendía al preparar su maleta. "No le voy a dar ni mucho menos lo que quiere", murmuraba la malagueña, mientras recogía sus cosas. Asimismo, la novia de Álvaro reconocía que "no estoy bien, no tengo fuerzas" e incluso "no quiero ver a nadie ahora mismo", por lo que abandonó Villa Montaña sin despedirse de sus compañeras o de los solteros. "'La isla de las tentaciones' me ha superado. Creía que iba a ser más fuerte, pero hasta aquí he llegado", reconoció Andrea.

La malagueña desaparecía así justo antes de las primeras citas y no hubo ni rastro de ella mientras su novio continuaba con la experiencia, ajeno a su huida. Una situación que desconcertó mucho a la mayoría de espectadores que, ya en la recta final, descubrieron la estrategia del programa: reunir a Andrea y Álvaro en la primera hoguera de confrontación de la edición, para sorpresa del malagueño. Un reencuentro que se emitirá la próxima semana y en el que la pareja pondrá fin a su paso por el reality, puesto que el programa ya mostró un vistazo de sus sustitutos. No obstante, aún queda por saber si lo harán juntos o harán oficial su ruptura.