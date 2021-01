Andrea, exnovio de La Veneno, en 'Equipo de investigación': "La denuncié porque no me dio ni un peso"

La noche del viernes 29 de enero, 'Equipo de investigación' emitió un reportaje sobre la muerte de La Veneno, cuyas incógnitas siguen sin resolver más de cuatro años después de su muerte. Además de contar con testimonios del entorno más próximo de Cristina Ortiz, el equipo del formato se puso en contacto con Andrea Petruzzeli, expareja de la vedette y responsable de que la almeriense terminara en la cárcel por primera vez.

Andra Petruzzeli, exnovio de La Veneno, durante su entrevista en 'Equipo de investigación'

El italiano intervino en una entrevista a a través de videollamada, dado que actualmente reside en Nicaragua desde hace tres años, para hablar del tiempo que pasó junto a Ortiz. "Se acercó a mí y me dijo: 'qué guapo eres'. Me agarró del brazo, cogimos un taxi y me llevó a una discoteca en el centro y ahí empezó toda nuestra vida, la televisión, películas, fama, buena vida...", explicó el entrevistado, después de recordar que conoció a la vedette "en el 96, antes de la fama". "¿Cómo se gesta el incendio?", planteó entonces el periodista. "Lo tenía todo planeado: con la acetona, hizo arder el sofá y el incendio no pasó de la entrada, no tocó ni la habitación, ni la cocina ni nada", declaró el italiano. Petruzzli relató entonces cómo Cristina habría salido "al balcón haciendo su montaje, gritando. Llegaron enseguida los bomberos, pero en un primer momento, todos los vecinos jamás se creyeron que era un cortocircuito".

"¿Qué ganaba Cristina quemando su piso?", quiso saber el entrevistador, ante lo que Andrea contestó que "una indemnización, porque ella lo tenía a todo riesgo". Fue entonces cuando el periodista le planteó una cuestión que Patruzzeli nunca ha negado: si denunció o no a Cristina, La Veneno, por dicho episodio. "Me fui al seguro y les dije que el piso de su clienta, Cristina Ortiz Rodríguez, no se quemó por un cortocircuito, sino que ella lo hizo a propósito. Ni más, ni menos", reconoció el entrevistado. "¿Qué ganaba usted denunciando a Cristina?", cuestionó el entrevistador durante la conversación. "Como a mí no me ha dado un peso, por eso la denuncié. Te lo digo claro. Porque a mí, de toda esta movida, no me dio ni un peso", recalcó Petruzzeli, sorprendiendo al periodista, tras lo cual aseguró que Cristina "me dijo que era más que suficiente con que me diera de comer y un techo bajo el que dormir".

"Si no la hubiera parado los pies, habría seguido"

"No la denuncia porque tiene miedo. Lo hace porque no se lleva dinero", repasó el entrevistador, a quien Petruzzeli responde con un "así es". "Tan abierto", añadía el italiano, cuando el periodista recalcó que lo reconociera "tan alegremente", para después platear el porqué "ha mentido durante todo este tiempo". "Otra vez.... yo en ese momento era su pareja y me daba miedo que a ella le pudieran pasar más cosas. Si no la hubiera parado los pies, habría seguido", declaró el aludido, quien aseguró que nunca había maltratado a Cristina. Aún así, Petruzzeli reconoció que "en cinco años, la única torta que le di fue en Gran Canaria, cuando me faltó al respeto porque le tocó el paquete delante de todo el mundo a un guardia de seguridad" y se rio cuando el periodista quiso saber "qué hay de cierto" en lo de que metió al perro de La Veneno en el microondas, algo que negó por completo. "¿Por qué no se preocupan tanto por mirar a ver cómo mataron a Cristina?", cuestionó el entrevistado, ante esa última pregunta.