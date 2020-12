Mainat carga contra 'Equipo de investigación' tras su entrevista: "Me siento engañado; no es lo que pactamos"

'Equipo de investigación' batió récord de temporada con la emisión de "Sexo, mentiras y cámaras de seguridad", un programa enfocado en analizar el presunto intento de asesinato de Josep Maria Mainat por parte de su mujer Angela Dobrowolski. En la emisión se combinaron los testimonios que concedieron los protagonistas del suceso, algo que no ha gustado nada al productor de televisión, como ha hecho saber en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Josep María Mainat durante su entrevista en 'Equipo de investigación'

"El programa de laSexta no tiene nada que ver con lo que pactamos", ha afirmado Mainat, que lamenta que hayan convertido lo que él consideraba una entrevista personal "en un careo con una persona que ni siquiera me habían avisado de que saldría en el programa". El creador de Gestmusic se ha mostrado muy enfadado y ha explicado que se siente "engañado y manipulado". También ha recordado las palabras de su abuela para reiterar lo molesto que se siente: "No te puedes fiar de nadie".

El programa no se ha pronunciado

El productor asegura, por tanto, que concedió la entrevista pensando que el programa únicamente contaría con su versión de los hechos. 'Equipo de investigación' todavía no se ha pronunciado sobre esta acusación de engaño y manipulación de Mainat, pero sí que ha revelado que ninguno de los entrevistados cobró por dar su testimonio. Quienes sí que han comentado la entrevista han sido Glòria Serra, la presentadora del espacio, y Toni Muñoz, el periodista de La Vanguardia que sacó a la luz esta información.

Muñoz ha felicitado al equipo por su "gran trabajo". "Muy buen reportaje", ha escrito en Twitter, mencionando a la cuenta del programa. Le ha respondido Serra, que ha agradecido su enhorabuena y que ha aprovechado para remarcar lo complicado que es crear un reportaje de estas características, donde hay dos versiones tan opuestas y donde se trata un tema tan delicado como un intento de asesinato. "Celebro tu valoración, bien sabes que no es fácil mantener la ecuanimidad y la distancia...", ha dicho la periodista.