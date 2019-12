Andreu Buenafuente vuelve a 'Late motiv' tras someterse a una operación de espalda: "Lo he pasado mal"

A mediados del pasado mes de noviembre, Andreu Buenafuente anunció que dejaba 'Late motiv'... aunque de forma temporal. El presentador y cómico protagonizó un divertido y original sketch en el que le explicaba a su equipo que iba a ausentarse unas semanas del espacio que produce El Terrat para Movistar+ por una operación quirúrgica que le iba a obligar a guardar reposo durante un tiempo. Tras el éxito de la intervención y de su posterior recuperación, el catalán volvió este lunes 2 de diciembre al espacio y como no podía ser de otra forma, lo hacía con el particular humor que le caracteriza protagonizando un monólogo inicial en el que no dudó en hablar de su sustitutos y un divertido sketch en el que se parodiaba "El Retorno del Rey" de la saga de "El Señor de los Anillos".

Andreu Buenafuente en 'Late motiv'

Y es que el puesto de Andreu Buenafuente no lo ha cubierto una sola persona, han sido varios los cómicos que han ido rotando por su mesa para presentar 'Late Motiv' la última quincena del mes de noviembre. Silvia Abril, Florentino Fernández, Miguel Maldonado, Bob Pop, Facu Díaz, Javier Coronas y Raúl Cimas han sido algunos de los rostros que han ido pasando por el espacio para hacerse cargo del espacio. Precisamente, sobre ellos quiso hablar el presentador original, quien reconoció (con mucho humor) que "quizás se ha rebajado un poco el nivel de contenido.... pero no la estética". Prueba de ello era la imagen del look que Cimas en la entrega que presentó y que mostró Buenafuente: "¡No había visto en mi vida aun presentador de un late show así!".

El cómico quiso felicitar a todos sus sustitutos por "conseguir que Maldonado parezca un intelectual" y destacó también el "alto nivel" de sus chistes, mostrando entonces un recopilatorio de todos los chistes sexuales que han hecho estos días. Pero no solo de su equipo quiso hablar Buenafuente, este también quiso hacer balance de cómo ha vivido estos días de recuperación. "Yo también estoy mejor, ya veis que he vuelto en forma. Me ha quedado como nuevo (...) estoy como siempre", empezaba diciendo el catalán, para luego bromear con su gran estado de salud actual: "Habéis visto que he entrado perfecto (...) después de los Goya, me incorporaré al Circo del Sol".

La reflexión de Andreu

Buenafuente quiso explicar a los espectadores que no lo sabían que "me surgió una pequeña operación de espalda, decían que era poca cosa pero yo lo he pasado mal. He visto pasar la película de mi vida por delante... pero como trabajo en Movistar, muchas imágenes eran de pago. Me he quedado allí que digo... ¿qué ha pasado?". Por último, y una vez más, el cómico quiso "dar las gracias a los compañeros que han hecho posible que estas dos semanas esto se emitiera, ya no digo cómo... pero que se emitiera" y reconoció que no vio demasiado el programa en su ausencia: "Cómo lo voy a ver desde casa... ¡si estaba hecho una mierda!".