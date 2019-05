Aneth, de la noche lésbica en Cantora: "No había nada que Isabel Pantoja no sepa, hizo lentejas por la mañana"

La polémica que gira en torno a la ya bautizada como noche de amor lésbica en Cantora no para de crecer. Desde que Kiko Rivera soltara la bomba en el plató de 'Supervivientes 2019' mucho se ha especulado sobre qué paso en realidad en la finca más conocida de España, en concreto en un sofá, esa Nochevieja de la discordia.

Aneth da la cara en el plató de 'Supervivientes'

La última en pronunciarse sobre ello ha sido la propia Aneth, que ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas en la que ha contado todos los detalles de lo sucedido. La exsuperviviente no ha desmentido que eso ocurriera y, es más, ha insinuado que Isabel Pantoja estaba al corriente de ello: "No había nada que pasara aquella noche que Isabel no sepa. Nos hizo lentejas por la mañana".

Sobre la noche, ha descrito que se encontraban unas 50 personas, entre familia y amigos, celebrando la entrada del nuevo año y que no se había filtrado nada de lo sucedido, hasta ahora. "Isabel lo contó en la isla. Ninguno de los invitados sacó fotos. Kiko es el único que no ha respetado la privacidad y ha roto el pacto. Lo ha utilizado para hacernos daño", sentenciaba Aneth.

Muy dolida con Kiko Rivera

No obstante, lo que más le ha molestado a la exsuperviviente ha sido que el cantante intente utilizar la orientación sexual de dos personas con el fin de desprestigiarlas, tanto a ellas como a su propia persona: "Que pretenda utilizar como insulto que dos mujeres se estén dando cariño, eso para mi es el mayo escándalo. Que use esto de mis amigas como una amenaza es sorprendente".