El cara a cara de Kiko Rivera con Isa Pantoja y Aneth en 'Supervivientes': "Sois las dos iguales"

Durante la gala de 'Supervivientes' del jueves 23 de mayo, Jorge Javier Vázquez recibió en plató a Aneth, segunda concursante eliminada del reality. Una ocasión en la que Isa Pantoja quiso estar presente para darle la bienvenida, lo que provocó que coincidiera con su hermano Kiko Rivera, con quien actualmente no mantiene contacto y que, de hecho, ya manifestó su animadversión hacia Aneth, amiga íntima de Isa.

Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, cara a cara en 'Supervivientes'

"Yo no tengo ningún problema con él. El problema parece que lo tiene él conmigo", declaró Isa, haciendo alusión a su hermano, antes de asegurar que ambos "harían lo que fuera por su madre". "No quería entrar porque quiero que Aneth tenga el protagonismo y la gente está cansada de siempre lo mismo", reconoció la hija de Isabel Pantoja, mientras Jorge Javier trataba de acercarla a su hermano Kiko, quien parecía tener lágrimas en los ojos. "¿Te ha conmovido tu hermana?", quiso saber el barcelonés, que no obtuvo respuesta por parte de Rivera.

"Me alegro de que le pueda decir lo que sea a Aneth y que ella le responda como considere", admitió Isa, mientras que su hermano declaró que "eso lo podían hacer en otro lado". Tras el tenso reencuentro entre los hijos de Pantoja, Jorge Javier recibió a Aneth en plató, quien reconoció que "había cometido muchísimos errores que estaba pagando". Unas palabras que no evitaron que algunos de los presentes se mostraran muy críticos con ella antes de que protagonizara un cara a cara con Kiko Rivera. "Eres el peor bicho que he encontrado en 'Supervivientes'", declaró Loli Álvarez, primera concursante eliminada.

El enemigo en casa

Kiko Rivera y Aneth, enfrentados en 'Supervivientes'

"Mi madre se ha quitado lo peor de la isla. Creo que tiene el enemigo en casa y ese eres tú", criticó Kiko Rivera, dirigiéndose a Aneth. "Espero que mi madre recapacite, porque cuanto más lejos estés de mi familia, mejor. Quédate con mi hermana, porque sois las dos iguales", prosiguió el hijo de Isabel Pantoja, tajante, antes de desear a ambas que "su amistad durase". "Escucho cosas de Kiko que me parecen sorprendentes. Si cree que juntas vamos a estar bien, estoy de acuerdo", reconoció por su parte Aneth.

"Tú no eres amiga de nadie"

El enfrentamiento entre Kiko y Aneth fue subiendo de tono, y el hijo de Isabel Pantoja no dudó en reprocharle que tanto ella "como sus amigas habían cometido una gravísima falta de respeto", algo que cuestionó la concursante de 'Supervivientes'. "Creo que cuando se te invita a una casa, tienes que tener cierto respeto. Deberías de aprenderlo", le reprochó Rivera, antes de señalar que, si revelaba a qué se refería "las iba a dejar mal" porque era "demasiado fuerte". Sin embargo, el hijo de la tonadillera no tardó mucho en desvelar el episodio que le echaba en cara a Aneth.

"Tus amigas practicaron sexo en el salón de mi casa cuando todo el mundo estaba durmiendo", desveló Rivera, antes de recriminar a Aneth que "no les dijera nada" y por ello fue él "quien tuvo que hacerlo". "Desde aquí te digo yo, que en mi casa no vuelves a entrar, diga mi madre lo que diga", añadió Kiko, tajante, haciendo referencia a Cantora, después de confesar que "había pillado" a las amigas de Aneth en pleno acto, algo que no había compartido con Isabel Pantoja. "Tú no eres amiga de mi madre. Chelo es amiga de mi madre y lo será siempre", lanzó Rivera, quien incluso subrayó que Aneth "no era amiga de nadie".