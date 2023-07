Ángel Garó: "Soy homosexual y de derechas. Tengan cojones, voten lo bueno y déjense de mierda izquierdista"

Por Redacción |

Parece que Ángel Garó no es de izquierdas. O "izquierdista", como él mismo dice en tono despectivo a la gente que tiene una ideología distinta a la suya. El actor se ha hecho viral en redes sociales gracias a un vídeo en el pone a caldo al actual gobierno y que en "este bando" "se hagan los dueños del LGTBI".

Ángel Garó

"Yo soy homosexual y yo soy de derechas. Y sin embargo, yo veo la justicia día a día porque leo, estudio,en estos momentos", dice Garó en un vídeo nocturno junto a dos personas más que le dan la razón y le ríen las gracias, haciendo que él se crezca más en sus comentarios.

Todo esto lo dice porque como "estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas, negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco", sigue afirmando el actor, lamentando que "los izquierdistas tienen contestaciones para todo".

"Voten a partidos que son dignos"

"Yo a a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos, y en este caso Podemos es... creo que Podemos lo mejor que hizo es que se cortara la coleta el otro", siendo este el único apunte que puede dar del partido Garó, añadiendo que se trata de una "manada de sinvergüenzas" y se pregunta de forma irónica: "Ah, ¿eso es progresismo?"

Pero en dos minutos que dura el vídeo, tiene tiempo para seguir repartiendo y comentar datos sin mucha relación ni decir de dónde vienen: "Se han quemado cientos de obras de arte en España por la izquierda. ¿Esa es la cultura? ¿Ese es el LGTBI?", se pregunta con el apoyo de sus amigos en el vídeo.

"Tengan cojones y voten lo que es bueno"

"Vuelvo a repetir, yo soy homosexual y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar. Venga, tengan cojones y voten a lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va a llevar a la ruina", dice con una sonrisa cínica para volver a recurrir a la ironía en su despedida: "¡Qué bonita es Venezuela!".