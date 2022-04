Ángel Garó ha querido dar la bienvenida a la Semana Santa de una manera un tanto peculiar. Elegido por su hermandad y cofradía nazarena Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Alcorcón como representante para pregonar la llegada de dicha festividad, el humorista ha protagonizado un discurso de lo más histriónico.

Angel Garó en su pregón de la Puerta del Sol

Celebrado en la Puerta del Sol el 2 de abril, Garó estuvo mostrando durante una hora todos sus registros como cómico. A veces más dramático y otras más intenso, el actor comenzó el pregón nombrando al municipio que representaba de diferentes maneras, prosiguiendo, con una mezcla de voces y gestos llevados al límite, pausas dramáticas y palabras engalanadas con las que consiguió incluso hacer bailar al público.

El pregón culminó con Garó asegurando que todo lo que acababa de decir "había salido de su alma" y no era teatro: "Siempre me entrego de lleno, ha sido muy bonito y muy emocionante" recogía 'Socialité'. La reacción por parte de los asistentes no pasó desapercibida ya que, la mayoría de ellos quedaron bastante sorprendidos y alguno se quedó dormido.

ATENCIÓN SOCIALITEROS ???? Os mostramos el delirante espectáculo de Ángel Garó en la Puerta del Sol #socialité549 pic.twitter.com/a8J70pvXSA — SOCIALITÉ (@socialitet5) April 3, 2022

La reacción de María Patiño

Tras visionar el vídeo del pregón, la presentadora de 'Socialité', María Patiño definió el discurso como: "Lamentable, surrealista y sin precedentes", pero a su vez, confesó que estaba completamente fascinada: "Me encanta cuando hace así", añadió refiriéndose a un gesto muy característico del humorista.