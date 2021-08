Se avecina tormenta en los pasillos de Mediaset. Ángel Garó ha acribillado a críticas al grupo de comunicación tras las palabras que dijo en 'La última cena' cuando les llegó a acusar de "haber incumplido el contrato", además de atacar lo que él considera "espectáculos de mal gusto". El actor y humorista se ha despachado sin titubeos contra la cadena y alguno de sus rostros.

Ángel Garó, en 'La última cena'

Garó trató de arrojar luz sobre todo lo ocurrido durante las grabaciones del formato de La fábrica de la tele con una entrevista en "Algo pasa TV": "Yo tenía un contrato firmado, con dos intervenciones más una cena que iba a hacer", sentenció. No obstante, quiso recalcar que dicha firma no se produjo hasta que le pagaron el caché que él pedía: "Lo que ellos pagan es miserable. Yo no soy Alba Carrillo ni novio de nadie... Yo soy Ángel Garó y eso se paga", aseveró.

El motivo de su enfado radica en la cancelación de la cena que había pactado en ese acuerdo contractual, donde, en un principio, Cristina Cifuentes iba a ser su compañera de cocinas, pero, finalmente, Makoke iba a sustituirla. Ante su presunta salida de plató, Ángel Garó acusa directamente al programa: "No me dejaron entrar cuando vieron que hacía una crítica", sentenció de nuevo.

Atiza a Jorge Javier Vázquez

Mientras el exconcursante de '' seguía compartiendo sus impresiones, llegó el momento en el que Jorge Javier Vázquez salió a relucir: "Qué hay que ser, ¿bajito y feo? Yo he sido el artista más censurado de este país", aseguró. Justo después, Garó reiteró su punto de vista: "Este hombre no tiene honor porque si no, no diría lo que dice en la televisión... Y eso lo sabe toda España".