Ángel Garó protagonizó uno de los momentos más tensos durante la emisión de 'La última cena' en la noche del jueves 26 de agosto. El humorista fue uno de los comensales invitados del programa de Telecinco, donde Lydia Lozano y Laura Fa adoptaron el papel de chefs para deleitar a los invitados. Sin duda, una velada que ha ocasionado grandes polémicas.

Lydia Lozano, Ángel Garó y Carmen Borrego

A pesar de que la noche transcurría agitada debido al incidente culinario de la reina del chuminero, que decidió cocinar un pulpo sacado de la basura, el humorista no se quedó atrás y estalló en directo tras un encontronazo entre la periodista Laura Fa y Carmen Borrego. "Yo he venido a divertirme, le ha costado mucho a la cadena contratarme, me han pagado muchísimo caché. Yo lo que no quiero es seguir la política de esta cadena donde siempre se buscan espectáculos gratuitos y del mal gusto", advertía el humorista.

"¡No te hagas un Canales, eh!", le replicaba rápidamente Alba Carrillo. "¿Esta cadena no es tan izquierdista? Pues yo digo la verdad. Yo he venido a cenar en condiciones y no a llevarme estos disgustos", decía enfadado. Sin embargo, Paz Padilla le apuntó que si no estaba a gusto en plató, nadie le obligaba a estar ahí: "Yo estoy obligado porque me pagan, si no no estaría. Además, te voy a decir una cosa, han incumplido el contrato, porque llevan dos años detrás de mí...", apuntaba.

Ángel Garó se hace un Canales

El programa de La fábrica de la tele decidió dar paso a la cata de Sylvia Pantoja para desviar la atención; no obstante, el actor continuó hablando por lo bajini. "Me han estafado con el contrato, cariño. Ya no hay más programa después de este, que estaba firmadito", sentenció enfadado. Poco después, el protagonista abandonó el plató antes de la valoración de los platos y la presentadora apuntó que había tenido que salir.