Por Fernando S. Palenzuela |

Los concursantes de 'Operación Triunfo' están acostumbrados a recibir visitas en la Academia de otros artistas, quienes les cuentan su experiencia en la industria musical. Sin embargo, la visita de Àngel Llàcer el pasado 23 de enero supuso un auténtico baño de realidad para los participantes. "He vivido este concurso con muchísima gente que es muy famosa durante un rato y luego deja de serlo. Lo que queremos es ser reconocidos por nuestro trabajo", comenzó el actor.

Àngel Llàcer durante su visita a la Academia de 'OT 2023'

Llàcer abogó mucho por mostrarles que la realidad no son las cuatro paredes que los encierra en esa academia: ". Aquí os quieren por muchas razones: porque convivís en un sitio, porque os ven, porque os conocen, porque empatizan con vosotros...". Por eso mismo, continuó afirmando que cuando salgan de ahí eso no existirá y por eso necesitan desmarcarse como artistas: "Yo no soy repaso de gala ni profe ni nada, pero(...) Pensé que esto ya está casi acabando y os tenéis que definir muchísimo.".

En este punto se dirigió directamente a Bea Fernández, a quien le aseguró que su actuación fue "el peor pase" que hizo en toda la semana: "Y es una lástima, pero la gente lo vive contigo y te acompaña. Luego cuando salgas de aquí y hagas un concierto y un pase malo, pues es una cagada, pero aquí no pasa nada, aquí estáis protegidos por el programa". El también jurado de 'Tu cara me suena' aseguró que tienen que ser capaces de que los quieran por quiénes son: "La pena funciona aquí, pero fuera no".

"Tenéis que explicar quiénes sois. Estáis en un punto en el que tenéis que exigir a la Academia que os sigan a vosotros. Es un clic que tenéis que hacer (...) y exigir al profesor o profesora lo que vosotros queréis. Hay un momento que tiene que haber un vuelco y os tienen que acompañar", les animaba Àngel Llàcer. "Con el talentazo que tenéis, creo que tenéis que empezar a imponeros. No es ir en contra de nadie, es ir a favor vuestro y de todo lo que tenéis que dar. El talento es evidente que lo tenéis".

El que fuera profesor de Interpretación en ediciones pasadas de 'OT' le comentó a Naiara que pensó que iba a ser una cantante imparable, pero que su versión de 'La gata bajo la lluvia' no quedará para el recuerdo, pese a que tenía todos los ingredientes para ello. Esto lo atribuyó a una afirmación muy rotunda: "De lo de ayer, solo vi un alma y no está aquí, lo echaron ayer. Todos tenéis alma, pero yo no la vi". "Ha habido grandísimos concursantes de 'Operación Triunfo', queridísimos, y vosotros no sabéis quiénes son. Y lo mismo pasará con vosotros. Dentro de un tiempo no sabrán quiénes sois a menos que no empecéis a definiros y vuestro trabajo hablará por vosotros, solo vuestro trabajo", aconsejaba.

Dejar de ser triunfitos

Pese al mensaje lleno de realidad que el exdirector de la Academia les lanzó, no quiso que los actuales alumnos lo vieran como algo negativo, sino todo lo contrario: "Veo muchísimo talento, muchísimo más talento que muchas personas del pasado. He oído tantas veces que la primera fue la mejor, la buena, y eso es una mentira como una casa, cada año es mejor". Para él, el talento de estos concursantes es superior al de participantes de hace 20 años.

Àngel Llàcer tenía una petición clara para ellos: "A partir de la gala 9 no quiero ver triunfitos. Ayer vi una gala con triunfitos". Para ello afirma que la clave está en "hacer ese paso de profesionalidad y hablar de profesional a profesional" a la hora de preparar los temas con los profesores. "Mi deseo, lo que yo pensé ayer, fue que dejen de ser alumnos, que dejen de ser triunfitos, y empiecen a ser profesionales. Eso requiere una valentía real", pedía. "Al final solo va a ganar uno este concurso, todos los demás sois unos perdedores. Por eso os digo que no tiene ninguna importancia ahora".