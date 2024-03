Por Daniel Parra |

El penúltimo programa de la quinta temporada de 'Lo de Évole', emitido en laSexta el domingo 17 de marzo, tuvo como protagonistas a Ángeles Muñoz y Dioni Martín, integrantes de Camela. El dúo, que próximamente arrancará su gira especial de celebración por sus 30 años sobre los escenarios, repasó su trayectoria en el mundo de la música, desde sus inicios en San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde Bajo, llegando al estrellato sin sonar en las grandes emisoras de radio de España en la época. "Se habla mucho de la música indie, pero más indie que hemos sido nosotros", se reivindicó Dioni.

Amaia Romero en 'Pongamos que hablo de Camela'

En un momento de la entrevista,. Ángeles Muñoz reaccionó con una sonrisa al vídeo, y cuando terminó, lanzó un:. Évole le pidió su opinión sobre la cover de la ganadora de ' Operación Triunfo ' en 2017, y la cantante dijo:

El periodista le preguntó a la intérprete sobre si sabía cuándo estaba escribiendo 'Cuando zarpa el amor' que tendría tanto éxito. Muñoz respondió: "Qué va, te prometo que no. Y de hecho, cuando presentamos ese disco donde iba esa canción, al presentarlo en Emmy, todo el mundo: 'Que sí, que este es el single'. Todo el mundo estaba muy contento de ese tema, y yo no estaba segura". Además, Muñoz señaló que ella no fue la que empezó componiendo los temas de Camela, y que, incluso, le dio vergüenza empezar a cantar sola: "Cuando se suspendía un concierto por lluvia me alegraba".

Las disculpas de Jordi Évole con Camela

Al principio del programa, Jordi Évole rescató algunas críticas a Camela y a su público: "En la mayoría de casos, dejaron los estudios una vez acabada la EGB, y desde entonces trabajan como albañiles, soldadores, cajeras, dependientas, jardineros... La gran pasión de toda esta gente son la rumba, el flamenco y las sevillanas, y entre sus grupos predilectos, Camela". Ángeles Muñoz tachó esas palabras de "falta de respeto" hacia la gente, y Évole le enseño que quien había escrito ese artículo había sido él mismo en el año 2000.

"¿Fuiste tú? Capullo. ¿En serio?", reaccionó la cantante, y el periodista se justificó diciendo que ese había sido el ambiente que se encontró en el público de uno de sus conciertos. Sin embargo, Évole les pidió perdón: "Aprovecho esta ocasión que me ha brindado la historia para pediros disculpas". "Estoy sudando de vergüenza", concluyó.