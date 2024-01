Señor Diosito manda a C. Tangana como primer invitado de 'Lo de Évole' en 2024: "Estaba pensando en Bisbal"

Lo de Évole |

Después de que, durante las Navidades, 'Lo de Évole' anunciara su regreso a laSexta a través de su perfume "L'Eau de Évole", el programa de Producciones del Barrio ha confirmado al que será su primer invitado en 2024. C. Tangana estrenará la quinta temporada del espacio presentado por Jordi Évole." Él se creía que era el más cabrón pero se le nota el corazón", ha comentado en su perfil de X el presentador para anunciar la entrevista del cantante, que recientemente ha estrenado su documental "Esta ambición desmedida" en Movistar Plus+.

"Señor Diosito, ayúdame. No quiero meterme en más líos", comienza rezando Évole en el spot, en el que pide un invitado "que no sea polémico, que le guste a todo el mundo, que sea transversal, que haya hecho un documental hace poco...". A su derecha, Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, aparece como si de un milagro se tratara: "Jordi, ¿me estabas llamando?". "¡No! Estaba pensando en David Bisbal", contesta el periodista. "Yo me estoy dejando los rizos", dice el cantante, para desaparecer tras el chasquido de Évole.

A pesar de que aún no se ha confirmado una fecha de estreno, laSexta promete que la quinta temporada de 'Lo de Évole' llegará "muy pronto". "Empieza a conocerse el cartel del 'Lo de Évole' Sound 2024", exclama el expresentador de 'Salvados' en redes sociales. C. Tangana será el primero de una serie de invitados que aún se desconocen. Lo último del programa fue la entrevista que protagonizó Pedro Sánchez, que fue vista por 1.475.000 espectadores, un 12% de share. La cuarta temporada contó con invitados como Estopa, Macarena Olona, María del Monte, Juan José Ballesta, Yolanda Díaz o Nacho Vidal, entre otros.