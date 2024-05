Eurovisión 2024 está marcado por controversias, desde la participación de Israel hasta la descalificación de Países Bajos. En medio de este tenso ambiente, Angelina Mango, la representante de Italia, tomó la iniciativa de difundir un mensaje de "paz y amor". En un intento de calmar el ambiente, interpretó la canción 'Imagine' de John Lennon a capella en la sala de prensa el día previo a la gran final. Este acto generó un momento de reflexión y unión en medio de las agitaciones del evento.

Además, Mango publicó el momento en sus redes sociales acompañado de un emotivo mensaje: "". En suma, ha reconocido sentirse muy orgullosa de su desempeño y de todo lo que ha trabajado hasta llegar a donde está. "", añadió.

Italy's Angelina Mango just gave this short impromptu speech in the Eurovision press centre and then began singing Imagine by John Lennon pic.twitter.com/67eKuERHKO