Ania Iglesias ha reaparecido en 'Fiesta de verano' para contar el momento vital por el que está pasando. La exconcursante de la primera edición de 'Gran Hermano' estrena en septiembre una obra de teatro, que ha llegado a peligrar por los últimos acontecimientos vividos a nivel de salud y de amores. Así lo ha contado en el programa de Telecinco durante la tarde del 6 de agosto.

El origen de todos sus males

Tal y como indicaba el vídeo introductorio, tras sufrir anorexia y cáncer de útero, una enfermedad que afecta a la hemoglobina de la sangre. "Es una enfermedad congénita, se supone que lo tienes desde que naces, pero", confesaba. "El año pasado empecé con muchos síntomas, con un cansancio extremo (...) tenía mareos, taquicardia...". Iglesias afirmaba que le hicieron un examen médico rutinario y

Una vez tratado el tema de su salud, Aurelio Manzano sacaba a colación su también batacazo sentimental: su novio de los últimos cinco años le había sido infiel. "Ahí empieza la historia, por eso digo que a veces la ansiedad y el estrés te hacen aflorar problemas de salud", marcaba la televisiva como origen de sus males. "Hace un año empecé a tener sospechas de que aquí pasaba algo, veía cositas muy raras. Intentaba sacar el tema y era imposible tener una conversación normal. Tuvimos una crisis ahí importante y ahí lo dejé, pero lo dejé pasar porque veía que tonteaba mucho con mujeres".

Ania Iglesias desveló que fue una mujer quien se puso en contacto con ella para advertirla, a partir de la cual sacó que había tenido relaciones con muchas mujeres y lo había intentado con otras tantas. "Me llama una chica y me dice que ella no ha tenido nada, pero que tire del hilo porque el que hace un cesto hace ciento. Empecé a tirar del hilo, ella me ayudó bastante, y el hilo se convierte en un madejón".