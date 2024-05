Por Fernando S. Palenzuela |

'La promesa' va a dar que hablar en los próximos episodios. Tal y como han anunciado, la serie diaria de Televisión Española vivirá un salto temporal que trastocará todas las tramas. La elipsis será de unos cuantos meses y los personajes se enfrentarán a una situación en palacio muy diferente. Cambios de poder, sonadas ausencias y regresos inesperados protagonizarán las tramas a partir de la semana del 20 de mayo.

'La promesa'

. Los protagonistas de la serie no estarán tras el salto temporal, por lo que habrá que conocer qué es lo que les ha llevado a ausentarse del palacio y qué ocurre con su deseado matrimonio. Sin embargo,. El personaje interpretado por Bruno Lastra regresa con unas intenciones hasta el momento desconocidas.

Su llegada puede suponer un quebradero de cabeza para Pía, pues recordemos que intentó envenenarla en el pasado y acabó en el calabozo. Lo cierto es que el personaje de María Castro no pasa por su mejor momento en la villa de los marqueses de Luján. En este tiempo elidido, el servicio ha vivido un cambio histórico y Petra ha pasado a ser la ama de llaves. Esto ha dejado a Pía como otra doncella más, pero con una diferencia notable: sus compañeras le siguen valiendo respeto ante las duras ordenanzas de la nueva encargada.

Catalina se aleja de Cruz

Cruz y Alonso están viviendo su peor momento, y es que la marquesa ha descubierto a su marido besando a otra mujer. Entre tanto, esta se encuentra distanciada de su hijastra, dado que Catalina ya no vive en palacio, sino en el hangar. La joven está muy dolida con lo que Cruz le hizo y ha jurado que no volverá a pisar La promesa hasta que no le pida perdón.