'La promesa' se renueva en TVE con el fichaje de Conchita y el cambio de cabecera

Por Fernando S. Palenzuela |

'La promesa' se ha convertido desde su estreno en uno de los grandes fenómenos de Televisión Española. Cada tarde, agrupa a cerca de un millón de personas frente al televisor para conocer qué ocurre en el palacio de los Luján. La serie diaria producida por Bambú Producciones inicia una nueva etapa y, con ello, algún que otro cambio.

Conchita y Gonzalo Hermida interpretan la canción de 'La promesa'

"¿Quién nos iba a decir, Josep, que 'La promesa' se iba a convertir en esa serie que disfrutamos todos los días?", le comentaba María Eizaguirre , directora de Comunicación y Participación de RTVE, a Josep Cister en la rueda de prensa. "", anunciaba. " Conchita se suma a la familia de 'La promesa'".

La concursante de 'Tu cara me suena 11' se suma a la canción de la serie, acompañando de este modo a Hermida. "Ha sido un regalo que me invitara Gonzalo. Es una canción superbonita", aseguraba. "Qué recuerdos y qué presente, yo no sabía la dimensión que iba a tener 'La promesa'", afirmaba el artista, que se mostraba muy feliz por el hecho de que "la canción se cuele todas las tardes en la casa de la gente". Y con el cambio de canción llega también un cambio en su cabecera.

La sorpresa de RTVE

José Pastor, director de Ficción de RTVE, ha asegurado que en el ente se encuentran "sorprendidos con la rapidez con la que la gente se enganchó": "Es una gozada y seguimos y esperamos tener cuerda para rato". Josep Cister, creador del proyecto, ha querido acordarse del trabajo de todo el equipo que compone 'La promesa': "Es una serie ambiciosa en el buen sentido porque el equipo lo es". Además, ha valorado la importancia de apostar por una ficción, sea cual sea su franja de emisión: "Hemos diluido las barreras de lo que es una serie diaria y un prime time".

"Tenemos la gran suerte de que nos han recibido muy bien desde el principio", comentaba Pastor. Además, para evitar cualquier confusión, Cister ha confirmado que no están presentando una nueva temporada, sino que "era el momento de dar un salto en la serie". Por ello, han querido darle un giro a la canción de Gonzalo Hermida, a la que consideran "un icono". "Es una maravilla hacer una serie así con un reparto tan entregado. Aunque cueste mucho trabajo, escribirla cuesta menos cuando todo el mundo rema a favor", valoraba el guionista. Por último, y aunque Eizaguirre no ha querido mojarse, ha dejado caer que esta no será la única colaboración de RTVE con Cister.