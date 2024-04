Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 24 de abril, la séptima gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' recibió en plató a Mario González, último expulsado de la edición, quien tuvo que enfrentarse en plató a las críticas por haber rechazado participar en la repesca. Además, el madrileño descubrió en directo la evacuación de su novia Claudia Martínez por motivos de salud, al igual que el hecho de que tendrían que esperar un poco más para conocer si podría o no seguir en el reality.

Al comienzo de la entrevista, Carlos Sobera desveló al madrileño el hecho de que su novia estaba bajo supervisión médica, dado que había estado aislado tras su expulsión. "Llevaba bastante tiempo así., porque la última semana como estuvo nominada, quería esperar", desveló Mario, tranquilo por el hecho de que "ahora esté vigilada por los servicios médicos". El programa le mostró entonces las imágenes de la evacuación de la catalana, ante las que Mario admitió que

"Incluso le prometí que no la dejaría sola, pero obviamente fue imposible cumplir esa promesa", añadía el madrileño. Ante esas palabras, Sobera recordó que había rechazado participar en la repesca, ante lo que Mario defendió que "ella estaba en otra playa y no era volver con ella". "A mí el concurso me ha podido superar las primeras semanas y creo que volver después de verme con la cabeza fuera, y encima con Claudia en la playa de al lado, habría dado diez pasos hacia atrás, me habría vuelto loco otra vez y no habría sido nada positivo", apostó el exconcursante.

"El principal problema de Claudia era por las noches sobre todo", apuntó Mario, cuando Sobera señaló que la valla que separa ambas playas no le habría impedido tener contacto con su pareja, momento en el que Marta Peñate le reprochó que hubiera querido "ir en pack todo el rato" con Claudia. "Aunque no estés tú, tiene otros compañeros. Se llama ser un poco independiente", añadió la colaboradora. Además, el exsuperviviente también vio la reacción de Claudia a su negativa a optar a la repesca: "Creo que no hubiera sido justo para mí aceptar esa repesca, porque no hubiera sido honesto conmigo mismo, no me veía con fuerzas".

De hecho, Mario reconoció que "el reality en sí ha sido muy duro" y, aunque "me intenté reponer y fue tarde, pero analizándolo con calma estos días, me he comportado como me ha salido en cada momento". "Cuando me he equivocado, he perdido perdón y me siento orgulloso de las pruebas, del concurso que he hecho y de todo", remató Mario quien, al mismo tiempo que Claudia, descubrió que el concurso de la catalana dependía "del resultado de serología para el helicobacter". Este resultado se daría a conocer en principio durante la gala del jueves 25 de abril, con la concursante aún en peligro de ser expulsada.