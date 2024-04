Ángel Cristo le pide matrimonio a su novia y aceptan casarse en 'Supervivientes'

Por Toño García Rodríguez |

Durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del pasado 24 de abril, la novia de Ángel Cristo Jr., Ana, viajaba a Honduras para visitar a su pareja. Tras rendir cuentas con Miri Pérez-Cabrero, Marieta Díaz y Gorka Ibarguren por los conflictos que los concursantes han mantenido con su pareja, la venezolana pudo reencontrarse con el superviviente.

Ángel Cristo pide matrimonio a Ana en 'Supervivientes'

Con la excusa de participar en una prueba individual,. Con los ojos vendados, el concursante. Conforme se desarrollaba el juego, el superviviente avanzaba en su camino sobre cinco plataformas y comenzaba a imaginar qué le depararía el final, a juzgar por su visible emoción.

Después de acertar todas las preguntas, Ángel Cristo se quitaba la venda de los ojos y se reencontraba por fin con su novia. "Quítate las gafas, Ángel", pedía Madrueño justo antes de que el concursante y su pareja se fundieran en un fuerte abrazo. Sin dejar de llorar, Cristo y Ana no se separaban ni un segundo el uno del otro, besándose una y otra vez. Mientras, Carlos Sobera, desde plató, trataba de intervenir para continuar con lo que el programa les tenía preparado. "Te amo, mi amor. Todo está bien, mi vida", repetía Ana a su novio para tratar de tranquilizarlo. "Hay momentos en la vida que son tan mágicos que no deberían romperse nunca, pero (...) si les dejo pueden estar así hasta mañana", decía entonces el presentador.

A pesar de sus múltiples intentos, Sobera no conseguía llamar la atención de la pareja, que continuaba inmersa en su romántico reencuentro. "¿Me dejáis formar parte de vuestra vida por un momento y hacer un trío durante unos minutos?", entonó desde plató cuando por fin logró ser escuchado. "Ella significa mucho para ti, ¿verdad?", preguntaba al concursante, que respondía convencido: "No lo puedo explicar, tendríamos que hacer otro programa. Yo he tardado mucho años en sentir el amor de verdad, no lo había sentido nunca. Uno no lo sabe hasta que ocurre. Ahora que tengo a Ana, yo sé que nunca había estado enamorado antes". El presentador, entonces, dejaba a la pareja disfrutar de una cena privada en la playa y cerraba temporalmente la conexión.

Boda en Honduras

Al volver a conectar, Carlos Sobera pillaba a Ángel Cristo hablando al oído de Ana y quiso saber qué le estaba contando: "Perdonad que interrumpa este momento tan romántico, pero tengo una curiosidad. ¿Qué le has dicho al oído a Ana, Ángel?". La respuesta fue clara, el concursante quería casarse con su novia al volver de Honduras. "¿Quieres preguntárselo formalmente delante de toda España?", proponía entonces el presentador. "Si te dice que sí, os casáis en Honduras".

Tras aceptar la propuesta, el concursante hincaba su rodilla en la arena y pedía matrimonio a su pareja: "Amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo?". La venezolana aceptaba y ambos se fundían en besos y abrazos, al tiempo que Carlos Sobera celebraba la noticia desde plató: "¡Se casan en Honduras! ¿Cuándo? No lo sé, quizá mañana si nos da tiempo, si no, el domingo".