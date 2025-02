Por Beatriz Prieto | |

Mientras que participantes de 'La isla de las tentaciones 8' como Andrea Arpal o José Carlos Montoya son objetivo de mensajes de ánimo o de cariño por parte de la audiencia, no sucede lo mismo con otros compañeros de la edición. Esos son los casos de Anita Williams y Bayan Al Masri quienes, tras hacerse viral el fenómeno "Montoya, por favor" y convertirse en el centro de las críticas por su falta de empatía hacia Andrea en el programa de este lunes 10 de febrero, parecen estar sufriendo más que nunca una oleada comentarios y mensajes cargados de odio que ambas han decidido exponer y denunciar en sus respectivas cuentas de Instagram.

Las respuestas de Anita, Bayan y Alba sobre los mensajes de odio a raíz de 'La isla de las tentaciones'

"Ojalá te mueras, tendrías que suicidarte y le harías un favor al mundo, no vales nada", escribía un desconocido a Anita, que decidía exponerlo en un story donde desvelaba que "a diario recibo mensajes así". ". Después sois los primeros que miráis por la salud mental de las personas. Menos mal que la cabeza la tengo fuerte y que vuestras opiniones no me afectan porque", respondía la catalana quien, de hecho, de defendió que "los que de verdad me conocen saben que de la persona que hay en el programa, a la que realmente soy, hay una diferencia muy grande"

"Entiendo y acepto que lo he hecho mal y yo soy la primera que lo dice. Aprendo cada día de mis errores y soy la primera que hace autocrítica", añadía Anita. Asimismo, la exparticipante Alba Rodríguez salió en defensa a la catalana ante un comentario que afirmaba que "no merece ni el aire que respira, va haciendo daño allá donde pisa". "Deciros que todos somos personas que pasamos duelos diferentes, que no es una situación fácil y que duele mucho, sobre todo a mí que soy una persona muy empática, tener que leer este tipo de comentarios y cosas mucho más heavies, que no puedo poner por aquí, hacia mi compañera. Nadie en la vida se merece el nivel de odio que se está llegando a generar", escribía la alicantina.

"Los mensajes hablan por sí solos"

"Estamos contando nuestra historia y eso es algo que no mucha gente puede entender, y no por eso nos merecemos ese tipo de odio y maldad que más de una hemos recibido. Solo nosotras sabemos lo que hemos vivido", añadía Alba, en un story en el que mostraba una fotografía abrazando a Anita, quien también lo compartió en su cuenta. Por su parte, Bayan compartió tres ejemplos de todo el odio que recibía: "Cuando te veamos en un bolo te vamos a pegar una paliza, te mereces todo lo malo", "ojalá te mueras y te suicides" y "tu gata se tendría que volver a tirar desde un noveno para no estar a tu lado".

"Podría poner mil mensajes así. Permito que os metáis con mi personalidad, con mi físico, con mi forma de hablar, con todo, porque es la consecuencia de exponerme en un reality. Pero tengo mensajes como estos que me parece que pasamos un límite que no deberíamos pasar", escribió la mallorquina, antes de rematar con "los mensajes hablan por sí solos". Además, harta de la situación, Bayan incluso expuso a un usuario que le había enviado un "ojalá te mueras": "Ya ni me molesto en tapar el usuario. Es alucinante que después de lo que subí ayer, siga recibiendo esto. No sabéis la gravedad del asunto".