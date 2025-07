Por Fernando S. Palenzuela |

Después de un duro inicio, Anita Williams y Montoya consiguieron acercar posturas en 'Supervivientes 2025', romper con su dura experiencia de 'La isla de las tentaciones' y mejorar en muchos aspectos de su relación. Sin embargo, la vuelta a España desde Honduras ha supuesto un nuevo capítulo en sus vidas.

La cuarta clasificada visitó el 6 de julio 'Fiesta', donde pudo charlar un rato con Emma García para comentar cómo está viviendo las primeras semanas tras su aventura. "Al estar cuatro meses fuera de tu casa cambias como persona y ya no quieres otras cosas que tenías antes de irte (...) Quiero renovar", le explicaba a la presentadora al decir que todavía está aterrizando, pues se ha encontrado con muchas tareas pendientes por hacer.

Anita Williams habla con Emma García en 'Fiesta' de su situación con Montoya

Como era de esperar, García le ha preguntado por qué contacto mantiene a día de hoy con Montoya después de que se cortara radicalmente la relación de un día para otro. "Nada. Cero. Es bastante duro", afirmaba la catalana. "Lo único que le deseo es que le vaya todo perfecto, que se recupere pronto y que busque ayuda de donde pueda para salir", mencionaba en referencia al comunicado de su expareja en donde este informaba de que estaba en tratamiento psicólogico.

"Sí me esperaba que al volver fuera más distante, pero tan tajante no me lo hubiera imaginado", confesaba Williams respecto a este giro de 180 grados en su relación después de haber estado tan unidos en 'Supervivientes'. No obstante, la exconcursante dejaba claro que en estos momentos no piensa en qué pasará en el futuro entre ambos.

Anita Williams y Montoya en la final de 'Supervivientes 2025'

Todavía lo quiere

Emma García se interesaba por si todavía seguía existiendo amor hacia el de Utrera, a lo que Anita Williams aseguraba que sí: "Sigo estando muy enamorada, obviamente, por lo menos yo no me desenamoro en una semana". Además, decía que sigue sintiendo "muchísimo cariño": "Yo al final lo quiero". Pese a estos sentimientos, sabe que es el momento de priorizarse: "Es un momento de quererme yo. Separados, el destino lo ha querido así, yo no he decidido esto".