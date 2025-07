Comunicado de Montoya tras su salida de 'Supervivientes': advierte de acciones legales

Por Roberto Ponce López |

La vuelta a la realidad de José Carlos Montoya tras ser finalista de ' Supervivientes 2025 . El de Utreratras no presentarse en el debate final del reality. Sin embargo, como mencionó Carlos Sobera

Tras ello, Anita Williams y Carmen Alcayde se enfrentaron en un cara a cara sobre él en '¡De viernes!'. A pesar de todo ello, Montoya permaneció callado y fuera de las redes sociales. Pero esto ha llegado a su fin tras un comunicado que ha posteado el sevillano en su cuenta oficial de Instagram con el que ha roto su silencio.

José Carlos Montoya, finalista de 'Supervivientes 2025', ha roto su silencio con un comunicado en sus redes sociales

"Quiero agradecer de todo corazón el respeto y el cariño que me estáis haciendo llegar... He tenido que decir basta, basta a una situación en la que me he ido sumergiendo sin darme cuenta; movido siempre por el amor y los sentimientos para agradecer todo el cariño", comenzaba el texto del superviviente.

Tras ello, dejaba una frase rotunda: "Pero no todo vale en esta vida mis flamenc@s". Además añadió: "Pensaba que no podía, pero las situaciones vividas durante los últimos tiempos me han colapsado. (...) No soy un robot soy una persona, una persona que se enamoró, una persona que sufrió y cayó dentro de una maquinaria forzada en la que llegué a perder mi voluntad, mi fuerza y mi alegría", escribía el sevillano sobre todo lo vivido en el reality y en las semanas posteriores.

José Carlos Montoya no se había pronunciado desde 'Supervivientes: La noche de los finalistas', en la que discutió con Anita Williams

Por otro lado, Montoya aludió a lo que está haciendo su expareja Anita Williams tras acabar el concurso. "La ilusión se transformó en pesadilla, de esas que te atrapan y aún despierto sabes que el monstruo te sigue persiguiendo. El monstruo de la mentira, de no dar crédito a lo que está pasando a tu alrededor y de que aquellos en quien creías confiar están utilizando el momento de tu más profunda vulnerabilidad esperando a darte la estocada final como para rematar la faena. Sin escrúpulos", dijo al respecto.

También ha dejado claro por qué no le hemos vuelto a ver en televisión: "Jamás me alegré del mal ajeno y siempre he intentado proteger a quienes quiero, pero es imposible curar abriéndote en canal en un contexto en el que todo vale y tu exposición da lugar a que sigan hiriéndote cada vez más profundo con argumentos inventados y manipulados, con el fin de que el show continúe".

Montoya está en tratamiento de profesionales

Por último, el comunicado del sevillano mencionaba la dura situación por la que está pasando actualmente. Sin embargo, también ha explicado que está trabajando con profesionales para recuperarse de todo lo vivido: "La salud mental no es un juego, y gracias a tener un entorno sano que me ha puesto en manos de grandes profesionales estamos en ese camino para volver a seguir siendo feliz, porque es lo que llevo buscando desde hace mucho".

Por último y tras firmar con su frase "Montoya va donde brilla", que se ha convertido en su marca personal, dejó claró que no va a permitir más ataques hacía su persona y que va a defenderse: "Os comunico también que he contratado los servicios de un despacho de abogados para defender mis intereses ante los tribunales, especialmente ante cualquier ataque a mi honor, mi intimidad y mi propia imagen", dejó como sentencia en un post data de su comunicado.