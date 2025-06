Álvaro Escassi insiste en sus acusaciones a Montoya tras 'Supervivientes': "Nunca miento"

Por Roberto Ponce López |

La mayor polémica de ' Supervivientes 2025 , y es que uno de sus protagonistas Álvaro Escassi fue el 27 de junio a ' ¡De viernes! ' tras haber perdido en la votación final del reality de Telecinco contra Borja González

En el programa se hizo un cara a cara entre Anita Williams y Carmen Alcayde por el momento que está viviendo José Carlos Montoya tras salir del reality.

Álvaro Escassi visitó '¡De viernes!' para tratar su paso por 'Supervivientes'

Tras ello, pasó por el plató el jinete, que fue preguntado por el momento más tenso y más comentado de su paso por Honduras, que fue su polémica con el de Utrera. Hasta tal punto llegó aquello que la dirección del programa tuvo que tomar cartas en el asunto y emitir un comunicado, para días más tarde mostrar un vídeo donde se mostraban las imágenes íntegras del comentado momento.

Todo esto vino porque Escassi acusó a Montoya de haber sido violento con Anita en una de sus discusiones en Honduras. Sin embargo, la pareja de supervivientes desmintieron este hecho, algo que se convirtió en una gran disputa entre el acusado y el acusador. Tras ello, y habiéndose desmentido todo con las imágenes que mostró el programa, la familia del de Utrera también lanzó un comunicado, por su parte, en el cual pedían la expulsión inmediata de Escassi por las graves acusaciones que hizo, que se habían demostrado como falsas.

Álvaro Escassi no se retractó de su versión sobre el episodio entre Montoya y Anita Williams en 'Supervivientes'

Sin embargo, y a pesar de que los supervivientes hicieron las paces antes de terminar su aventura, parece que el jinete no quedó conforme y cree que no se sacaron todas las imágenes, algo que ha dejado muy claro en el programa de noche de Telecinco.

Escassi se muestra seguro de su versión

"Yo no he metido ninguna pata. Yo nunca miento. Perdonadme. Yo lo que vi, desde donde yo lo vi, y cómo yo lo vi, lo viví. Fue mi percepción y la mantengo y la mantendré toda mi vida. Nadie me lo ha contado, lo he visto yo. Lo que es verdad es que estamos en un reality, se pueden ver las cosas de muchas maneras y yo no sé de qué estaban hablando, estaba en la distancia, pero digo lo que vi y me adapto al programa", explicó el concursante.