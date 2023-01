Anne Igartiburu se pronuncia sobre su ausencia en las Campanadas de La 1

Por Franc Recio Martínez |

Antena 3 ha recibido a una presentadora de RTVE este jueves 19 de enero. Anne Igartiburu ha abandonado por unas horas La 1 para visitar 'El hormiguero' y presentar su nuevo libro, ''La vida empieza cada día''. En su charla con Pablo Motos no han podido esquivarse algunos asuntos de actualidad que han rodeado a la vasca en las últimas semanas, como su ausencia en las Campanadas de la corporación tras 17 años ininterrumpidos al frente.

Anne Igartiburu

El conductor del formato de entrevistas le ha preguntado por cómo se tomó la decisión de que ella no acompañaría a Ana Obregón en esta ocasión. La comunicadora no ha profundizado en el asunto, pero sí que ha reconocido que no fue un varapalo:Es obvio que cambien de presentadores".

Igartiburu ha confesado que comprende este tipo de decisiones de la cadena aunque supongan romper con tradiciones y ha desvelado lo que pensó en un primer momento: "Había aceptado que no iba a hacerlo este año y me centré en pasarlo con mis hijos, pero después surgió presentarlas en Twitch y al final me fui a la Puerta del Sol porque me metí en otro embolado", ha expresado sobre la oportunidad que le brindó Ibai Llanos de conducir el cambio de año en la plataforma junto a Ramón García. "Fue un lujo estar en estas Campanadas", ha añadido sobre la experiencia.

Varios proyectos fuera de RTVE

Aunque Anne ha estado históricamente vinculada a RTVE, en la que sigue presentado en los fines de semana 'Corazón', en los últimos meses se ha dejado ver por otras cadenas, como Telemadrid. También regresará próximamente a Atresmedia, donde será una de las concursantes oficiales de la nueva edición de 'Tu cara me suena', que ya ha arrancado las grabaciones y que llegará a la parrilla de Antena 3 en los próximos meses.