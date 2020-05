Antena 3 y sus planes con 'Tu cara me suena', 'La Voz' y 'Mask Singer' tras la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus ha provocado que en las últimas semanas la producción televisiva se haya paralizado en gran medida en nuestro país. Los rodajes de todas las series se vieron paralizados, mientras que también se han dejaron en stand-by muchos formatos de entretenimiento hasta que se superase la todavía presente crisis. Pues bien, una vez iniciada la desescalada en España, son muchas las producciones que han retomado su actividad, siempre tomando todo tipo de medidas para evitar ningún tipo de problema sanitario derivado el COVID-19. Una de las incógnitas era saber qué va a pasar con algunos formatos de Atresmedia y por ello, una de sus responsables ha respondido a ello durante la presentación virtual de 'Pasapalabra'.

Manel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena'

Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ha explicado que por ahora no hay fecha prevista para retomar la producción de 'Tu cara me suena'. "Este programa tiene una particularidad y es que en él, es esencial que haya público o al menos una cantidad del mismo aceptable", ha afirmado la directiva, dejando claro que el talent show producido por Gestmusic no podrá volver sin público presente en las gradas del mismo. Ferreiro ha afirmado que "estamos viendo cómo evoluciona la situación y cómo se cambia de fase para saberlo (...) pero no puedo adelantar nada porque no tenemos todavía la información".

¿Qué pasará con 'La Voz' y 'Mask Singer'?

Paralelamente, hay otros dos grandes formatos de entretenimiento de Antena 3 que han quedado también paralizados por la crisis del coronavirus: 'Mask Singer' y las tres ediciones de 'La Voz'. El espacio producido por Fremantle no pudo iniciar las grabaciones de su primera edición mientras que el que produce Boomerang TV sí logró grabar algunas fases pero estas se terminaron viendo interrumpidas también por la crisis. Ferreiro ha explicado que "evidentemente no podrán emitirse en las fechas previstas (...) pero todos siguen en marcha, así que cuando podamos reanudarlos, así se hará". La incógnita es si Atresmedia esperará a poder contar con público en plató, como en el caso de 'Tu cara me suena' o apostará por grabarlos con los estudios completamente vacíos.

'OT 2020' sí vuelve con público

Es precisamente lo que sucederá con 'OT 2020', que el 20 de mayo estrena la primera de sus últimas cuatro galas y lo hace con público virtual desde sus hogares. Por motivos de seguridad se ha optado por prescindir de público en plató. Al igual ha sucedido en otros formatos de la cadena como 'Pasapalabra' en Antena 3 o 'Zapeando' en laSexta y también en programas de entretenimiento de la competencia, como 'Supervivientes' en Telecinco y Cuatro o 'Sálvame' en la primera cadena del grupo. Está claro que la televisión, por ahora, se ha quedado sin público, para intentar frenar la pandemia que todavía sigue presente en nuestro territorio.