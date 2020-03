'Tu cara me suena 8': Mario Vaquerizo enseña sin querer las bragas y marca paquete en la Gala 11

Este viernes 20 de marzo 'Tu cara me suena 8' vivió un momento histórico en su undécima gala. Alaska acudió al espacio de Antena 3 para imitar a Samantha Fox y actuar con su marido, Mario Vaquerizo, que se metió en la piel de Sabrina con la canción "Call me". Además, El Monaguillo se convirtió en Alaska y puso voz a su tema "Rey del glam" en presencia de la intérprete. Pero hubo algo más que destacó en el programa conducido por Manel Fuentes y que despertó la mirada de los espectadores.

Alaska y Mario Vaquerizo en 'Tu cara me suena 8'

Sabrina Salerno es conocida por haber sacado a relucir sus atributos físicos en el escenario, tanto que en su mítica actuación de "Hot girl" enseñó por descuido uno de sus pechos, que no pudo contenerse ante los característicos botes de la cantante. Y Mario Vaquerizo mostró también algo más que su personalidad, pero no lo mismo que la artista italiana. Durante la actuación y, dada la falda tan corta que llevaba, se le vieron las bragas al mismo tiempo que se le marcaba paquete. Un hecho que hizo que el cantante se sintiera incómodo y tratara todo el rato de bajarse la prenda para esconder el bulto.

Y parte del jurado también se percató de este divertido percance. Manel Fuentes le preguntó a Àngel Llàcer si había visto a Samantha Fox y a Sabrina en el escenario. "Yo he visto todo el rato las bragas de Sabrina, todo el rato", respondió al director teatral provocando las carcajadas del público. "Yo le explicaba a Mario que Sabrina se hizo famosa por enseñar algo, pero no precisamente eso", añadió Olvido.

Lolita también enseña las bragas

Lolita Flores le dedicó unas bonitas palabras al cantante de las Nancys Rubias: "Cuando la gente me pregunta que qué opino sobre Vaquerizo, les digo que la estrella de esto eres tú, Mario. Eres una estrella que brilla siempre. Pero hoy, para más inri, has traído otro pedazo de estrella. A Alaska no la he visto, a Mario sí por la estatura". "Y por las bragas", añadió Chenoa rizando el rizo de las risas, a lo que la Flores respondió de forma contundente: "Mis compañeros son unos obsesos. Yo no le he visto las bragas". "Porque tú no llevas", saltó Llàcer, lo cual hizo que la cantante enseñase su ropa interior para demostrar que sí las tenía y, además, de color marrón. Otro divertido y surrealista momento que marcó la Gala 11 de 'Tu cara me suena 8'.