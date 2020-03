10 famosos que nos gustaría ver en 'Mask Singer'

Antena 3 se ha consolidado como una cadena que apuesta por los programas de entretenimiento, especialmente por los concursos. Formatos como '¡Ahora caigo!', '¡Boom!' o 'Tu cara me suena' se han convertido ya en clásicos del canal principal del grupo Atresmedia. La incorporación del formato 'La Voz' y sus diferentes variables amplió su contenido musical, abriendo espacio en prime time a la música y a los nuevos talentos. Siguiendo en esta línea, Atresmedia adquirió los derechos de 'The Masked Singer', espacio en el que diferentes famosos disfrazados de forma extravagante interpretan una canción con la voz distorsionada delante de un jurado. En España llega con la intención de repetir el éxito que le precede a nivel internacional, y lo hace bajo el título 'Mask Singer: adivina quién canta'.

José Mota forman parte del jurado

Aunque es conocida por muchos por su interpretación de Judith Becker en 'La que se avecina', Cristina Castaño ha formado parte de muchas más producciones, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Desde personajes cómicos como el defendido en la ficción de los hermanos Caballero hasta otros más serios como el desarrollado en 'Toy Boy', siempre ha sabido jugar muy bien sus cartas demostrando que posee versatilidad ante las cámaras. Además, también ha trabajado en varias obras teatrales y musicales como "Cabaret", donde ha sorprendido con su capacidad y habilidad para cantar encima de un escenario. Así pues, 'Mask Singer' podría ser la ocasión perfecta para proyector su lado más musical en televisión, una faceta que todavía es desconocida por los espectadores que no hayan tenido la oportunidad de verla actuar en el teatro.

La que fuese vocalista de "La oreja de Van Gogh" durante varios años decidió abandonar el grupo para comenzar una carrera como cantante en solitario. Desde entonces, Amaia Montero ha continuado componiendo y trabajando muy duro para seguir en el panorama musical, lanzando varios discos al mercado. Si bien ya no cuenta con la misma repercusión y fama que la que le otorgó formar parte de uno de los grupos más queridos de nuestro país, Montero no ha perdido su esencia y la música sigue siendo su modo de vida. La primera edición de 'Mask Singer: Adivina quién canta' sería la plataforma perfecta para situarse de nuevo en el foco de atención y recordar a los espectadores los motivos por los que, en su momento, triunfó micrófono en mano encima de los escenarios de todo el mundo.

La comedia es el medio natural en el que Yolanda Ramos se desenvuelve como pez en el agua. La actriz y humorista se ha ganado un hueco en el panorama televisivo nacional a golpe de trabajo y esfuerzo. La catalana ha formado parte de programas y series como 'Homo Zapping', 'Buenafuente' y 'Siete vidas', aunque el reconocimiento le llegó a partir de su papel de Noemí Argüelles en 'Paquita Salas'. Además, su paso por 'Tu cara me suena' nos enseñó su lado más gamberro y desinhibido, ganándose el aplauso y el respeto del público con unas imitaciones en las que primaba el entretenimiento. Más tarde, su participación en 'MasterChef Celebrity' nos dejó ver una cara más humana, amable y cercana, sin perder ese toque de humor que tanto le caracteriza. 'Mask Singer' sería todo un reto, pues tendría que disimular y meterse muy bien en el papel para evitar ser descubierta, pero verla en un programa siempre es un placer.

Una de las sorpresas de la sexta edición de 'Tu cara me suena' fue Miquel Fernández, quien fue proclamado vencedor tras sus increíbles imitaciones a lo largo de la temporada. El actor, al que hemos podido ver en series como 'Fariña', 'El embarcadero' o 'El nudo', entre otras, en realidad empezó en el mundo de la interpretación en el teatro. De hecho, el musical es uno de los géneros en los que más ha trabajado, protagonizando varios de renombre como "We will rock you" o "Jesucristo Superstar". Como podemos comprobar, la música ocupa un lugar importante en su vida, y lo cierto es que se trata de un medio en el que destaca con creces. Su single "Abre la ventana" es una muestra más de que merece formar parte de 'Mask Singer', donde podrá dar rienda suelta a dos de sus grandes pasiones: la música y la interpretación, pues también necesita que no descubran su identidad.

Antes de convertirse en ganadora de la segunda edición de 'Tu cara me suena', donde sorprendió a todos con imitaciones de muy alto nivel, Roko se dio a conocer gracias a su participación en 'El número uno'. El talent show musical de Antena 3 fue el escenario en el que nos mostró sus dotes musicales, clasificándose en segunda posición. También ha hecho sus pinitos como actriz, pues formó parte del elenco de la ficción 'Vive cantando'; sin embargo, la música es su gran pasión. De hecho, el teatro musical es el que le ha permitido unir ambas facetas, pudiendo interpretar y cantar al mismo tiempo. Así pues, ha participado en numerosas obras, incluida "La llamada", donde interpreta el papel de la hermana Milagros. También es compositora y ha lanzado al mercado dos álbumes de estudio en los que se ha involucrado en cuerpo y alma. Creemos que todas estas son razones de peso para que Roko sea concursantes de 'Mask Singer'.

Cuando todavía era un niño, Blas Cantó ya tenía claro que la música le apasionaba y que quería hacer de ella su profesión. Probó suerte en 'Eurojunior 2004' para ser el representante de España en la versión infantil de Eurovisión, pero fue superado por María Isabel. Más tarde se convirtió en miembro de Auryn, banda con la que publicó varios álbumes de estudio y dio conciertos por toda España. Tras la disolución del grupo, Cantó ha seguido ligado al panorama musical con su carrera en solitario, lo que le ha llevado por diferentes caminos, algunos ligados a la televisión, como su participación en 'Tu cara me suena'. El murciano se proclamó vencedor de la quinta edición del programa de imitaciones, ganándose el cariño y la ovación del público. En 2020 representa a España en Eurovisión, cumpliendo así uno de sus deseos desde la infancia. Como podemos comprobar, la música siempre ha formado parte de su vida y, como también cuenta con experiencia en la pequeña pantalla, podría ser firme candidato para 'Mask Singer'.

El cine, las series y el teatro son los medios en los que Belén Cuesta ha desarrollado su carrera. Magüi en 'Paquita Salas' es uno de sus papeles más conocidos, no obstante, la andaluza saltó a la fama gracias a "La llamada", el musical creado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, donde interpretó a la hermana Milagros. En el teatro y en la posterior adaptación al cine de dicho musical ha sido donde hemos podido apreciar cómo canta y cómo se desenvuelve micrófono en mano. Por tanto, tiene experiencia en el mundo de la música y cantando en directo, algo importante para defenderse en 'Mask Singer'. Además, su participación en el programa tendría mucha más complejidad que para otros concursantes, pues es una gran amiga de dos de los miembros del jurado, por lo que no sería fácil impedir que la reconocieran.

'Operación Triunfo 2018' nos presentó nuevos concursantes que no tardaron en ganarse el aprecio del público. Entre esa nueva generación de triunfitos se encontraba Miki Núñez, que se convirtió en el elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión 2019. El catalán desprende energía, vitalidad y buen rollo en cada una de sus actuaciones, una positividad y dinamismo que también vimos en su actuación en el aclamado festival de la canción. Con "Amuza", su primer disco en solitario, Núñez se ha reafirmado como un artista con un gran futuro por delante, una carrera que parece que se caracterizará por ese estilo musical tan vitalista y por las composiciones intimistas y personales. 'Mask Singer' sería un paso más para continuar formándose como artista al asumir la complicada tarea de pasar desapercibido para que, semana tras semana, el jurado no adivine de quién se trata, sobre todo si tenemos en cuenta que los Javis le conocen a la perfección.

Actriz, presentadora y humorista, Silvia Abril es una mujer todoterreno que siempre da lo mejor de sí en cada proyecto en el que se involucra. En su currículum encontramos películas, series, diferentes programas e incluso galas de renombre como la entrega de los Premios Goya. Con todos estos ejemplos, podemos confirmar que es toda una experta ante la cámara. Su paso por programas como 'Tu cara me suena' nos ha servido para comprobar que también es capaz de desenvolverse en un escenario cantando. Asimismo, su participación en 'MasterChef Celebrity' nos dejó ver una faceta mucho más humana, lo que le hizo ganar más adeptos. Además, su facilidad para hacer reír a la gente es uno de los factores principales por los que al público le gusta verla en acción, por lo que cuenta con muchas características para ser una concursante ideal de 'Mask Singer'.

Cristina Pedroche es uno de los rostros más preciados de Atresmedia. Su presencia en el grupo es notoria, pues es colaboradora habitual de 'Zapeando' desde hace varias temporadas, pero también ha sido la encargada de presentar las Campanadas en Antena 3 los últimos años. Además, se ha puesto al frente de espacios como 'Pekín Express' y ha aparecido como invitada en otros programas. En lo que respecta a su habilidad para cantar, aunque siempre bajo un contexto cómico, en 'Zapeando' ha dejado ver su pasión por la música. No obstante, fue en 'Tu cara me suena' donde realmente pudimos comprobar el resultado de enfrentarse a una canción. En el programa conducido por Manel Fuentes imitó a Aitana Ocaña junto a Anna Simon, que se metió en la piel de Ana Guerra. Aunque ella cree que cantar no es lo suyo, la madrileña cuenta con la confianza suficiente por parte de la cadena, por lo que podría ser una de las elegidas para concursar en 'Mask Singer'.