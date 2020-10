Antena 3 emitirá los dos primeros episodios de 'Veneno' el domingo 25 de octubre

Cada domingo, crítica y público se han unido para aplaudir 'Veneno', la ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, producida por por Atresmedia Televisión en colaboración con Buenadía Estudios y Suma Latina y que narra la vida de Cristina Ortiz La Veneno. La ficción ha conquistado a muchos y ahora, cuando llega su desenlace definitivo, recibirá el homenaje que merecía. Atresmedia ha decidido emitir los dos primeros episodios de la serie en el prime time de Antena 3. A modo de especial en una noche única, 'Veneno' se despide y lo hace por la puerta grande con este salto a la emisión en abierto de forma excepcional.

Daniela Santiago es Cristina Ortiz en 'Veneno'

¿Cuándo se emitirá este evento especial de 'Veneno'? Javier Calvo y Javier Ambrossi han anunciado en su visita a 'Liarla Pardo' que Antena 3 estrenará 'Veneno' el próximo domingo 25 de octubre a las 22h00. La emisión de este doble episodio se producirá el mismo día en que Atresplayer Premium estrenará el gran final de la serie. Será por tanto un día muy especial para e el equipo de la serie y es que la audiencia verá por fin el capítulo final con el que se cierra la historia de Cristina Ortiz y a la vez, esta ficción que da una necesaria visibilidad al colectivo trans da el gran salto a una cadena en abierto, algo que muchos han pedido desde que se estrenase en la plataforma de pago del grupo de comunicación.

La elección de este día no es casual y es que cabe recordar que los domingos Antena 3 no cuenta con access prime time, es decir, no se emite 'El hormiguero'. Esto permite que la ficción pueda arrancar a las 22h00 y finalice antes de la media noche, algo que no sucedería si se hubiese emitido entre semana ya que el segundo capítulo hubiese terminado en la madrugada. En cuanto a competencia, 'Veneno' se enfrentará a La Película de la Semana en La 1 y previsiblemente a un debate de 'La isla de las tentaciones' con todos los concursantes en plató, aunque por ahora Mediaset no ha confirmado que dicho debate se vaya a poder ver ese día.

Tras su salto al cine

La ficción ha triunfado en Atresplayer Premium, lo ha hecho entre la crítica, también entre los profesionales (ha sido seleccionada por la consultora The WIT en los FreshTV Ficttion 2020 como una de las ficciones más destacadas de la temporada) y también en el cine y es que la proyección de sus tres primeros episodios en salas de toda España fue un verdadero éxito. La producción protagonizada por Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres fue líder de taquilla durante varios días y demostró la gran repercusión que la historia ha tenido en nuestra sociedad. Ahora esta suma un nuevo reto emitiéndose también en abierto, ¿repetirá este éxito?