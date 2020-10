'Veneno' Capítulo 7: El importante alegato de Valeria que pone en valor el papel de Cristina

"Fue más o menos así" es el título del séptimo episodio de 'Veneno'. La ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi para Atresplayer Premium encara su recta final y lo hace con un episodio especialmente duro para su protagonista y es que Cristina vuelve a experimentar el rechazo de una sociedad en la que no era nada fácil ser transexual. Su entrada en una prisión de hombres marca su destino para siempre y es que es en ese lugar en el que los fantasmas del pasado vuelven para arrebatárselo todo. Volvemos a ver a una Cristina hundida y deshecha, que es humillada, vejada y maltratada por el resto de presos y funcionarios. Es en ese lugar en el que ella vuelve a una oscuridad de la que no le resulta nada sencillo salir.

Cristina y Valeria en 'Veneno' (1x07)

Pero años después lo consigue. Logra salir de esa prisión para iniciar una nueva vida alejada de ese lugar que se lo volvió a quitar todo. Lo hace poco tiempo antes de conocer a Valeria Vegas, esa chica que le cambió la vida para siempre, esa niña que tras verla en televisión decidió ir en su búsqueda para conocerla, marcando así el punto inicial de este relato. Es ahí donde arranca la historia de 'Veneno', esta historia que en este séptimo episodio cierra su círculo, esta historia en la que hemos descubierto a una Cristina frágil, para la que sobrevivir no ha sido nada fácil. Una Cristina que sufrió mucho en su infancia y en su adolescencia, que no dudó en dejarlo todo para intentar ser feliz, que luchó con uñas y dientes para conseguirlo y que tiempo después, cuando sí lo tuvo todo y lo perdió, nunca se dio por vencida. Una mujer que para muchos es ya una leyenda y que en este séptimo capítulo tuvo un merecido homenaje de la mano de su gran aliada, Valeria.

Porque la historia de Cristina cierra su círculo en este capítulo en el que por fin se presentan sus memorias, "¡Digo! Ni puta ni santa". En la sala Boite de Madrid se produce la reaparición de la Veneno, un regreso precedido de un emotivo alegato en el que se pone en su lugar a la protagonista de esta historia. Valeria recuerda quién es Cristina y lo hace dejando claro que aunque ella nunca quiso ser referente y pese a que posiblemente muchas veces sí ha hecho daño al colectivo trans, ella sí logró darles una visibilidad necesaria, logró abrir un camino difícil y que muchas han seguido después. Porque sí, La Veneno sí fue un icono, fue un referente para muchas transexuales que vieron en ella un reflejo; lo hizo sin pretenderlo porque como hemos visto en esta serie, su único y verdadero objetivo siempre fue simplemente sentirse querida.

Valeria y Cristina reapareciendo en 'Veneno' (1x07)

Las importantes palabras de Valeria

De todo habla Valeria en este importante alegato que marca sin duda este penúltimo capítulo de la serie y que pone en valor lo importantes que son los referentes y lo vital que es la visibilidad en cualquier sociedad y sí, eso Cristina lo logró. "Algunas ya lo sabrán, otras no. Pero hace mucho que este libro llegó a nuestras vidas y no es hasta ahora que empiezo a entender su importancia. Hace ya diez años, diez años que esta señora vio a Cristina por las calles de Valencia y decidió ayudarme a encontrarla. Yo tenía por aquel entonces toda mi habitación forrada de pósters de ella. Ella para mí era una guía, fue a través de ella, de su fuerza, de su valentía, que empecé a entender quién era yo y a entender que era posible mostrarme tal y como soy. Y de esto trata este libro, de una mujer que se atreve y se ha atrevido a siempre. De una mujer compleja, de una mujer que es el resultado de todo lo que ha vivido y que no pretende ser referente de nadie. Pero gracias a su visibilidad nos ha abierto el camino a muchas de nosotras. Gracias Cristina, por tus luces y por tus sombras, por vivir a pesar del miedo, por vivir siendo como tú eres, sin importar lo que piense la gente".

La Veneno... ha vuelto

Ese es el alegato de Valeria que da paso al regreso triunfal de Cristina en una sala repleta de gente que quiere apoyarla en ese momento vital de su trayectoria. "Nuestra grande, la que no deja indiferente a nadie. El mito, la leyenda, Cristina... La Veneno" son las palabras de Valeria que dan paso a esta vuelta en la que La Veneno consigue sentir de nuevo el calor de su público, un regreso en el que se da cuenta que todavía hay muchas personas que la quieren, que quieren estar a su lado. "Que se prepare España, ¡La Veneno ha vuelto! ¡Digo!", afirma la protagonista, completamente emocionada y dándose cuenta que sí, su historia todavía no ha terminado aquí.