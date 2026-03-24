Programa relacionado
El capitán en Japón
2025 - Act
España
Docu-reality Entretenimiento
El grupo Atresmedia ha decidido dar continuidad a uno de sus formatos familiares más reconocibles de su parrilla actual. 'El capitán', el docurreality protagonizado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, contará con una nueva temporada, que supondrá el tercer viaje en el que acompañaremos a la familia del exfutbolista.
En esta ocasión, el formato de Antena 3 dará un nuevo giro geográfico y trasladará a toda la familia a un destino completamente distinto: la India, donde desarrollarán su próxima aventura televisiva, tal y como ha avanzado El Confidencial y ha podido confirmar FormulaTV.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
El programa, producido por Proamagna en colaboración con Atresmedia, mantendrá el enfoque que le ha funcionado hasta ahora, basado en la convivencia familiar, el humor y las tensiones propias de un roadtrip. A lo largo de varias semanas, Joaquín, Susana, Salma y Daniela recorrerán el enorme país asiático descubriendo lugares emblemáticos.
Las primeras dos temporadas
La tercera temporada buscará repetir la fórmula que ha consolidado el espacio, que en su primera temporada promedió un 13,7% con 1.111.000 espectadores de media. La segunda, a falta de emitir su último episodio el miércoles 25 de marzo, tiene un 13,3% con 946.000 espectadores de media.
De hecho, la oferta de Antena 3 fue líder en su primera temporada en siete de los ocho episodios y el viaje de la familia sevillana en Japón también se ha impuesto en seis de los siete episodios que ya han visto la luz, bajando del doble dígito tan solo el 11 de marzo con un 9,8%.