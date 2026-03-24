Por Redacción |

El grupo Atresmedia ha decidido dar continuidad a uno de sus formatos familiares más reconocibles de su parrilla actual. 'El capitán', el docurreality protagonizado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, contará con una nueva temporada, que supondrá el tercer viaje en el que acompañaremos a la familia del exfutbolista.

En esta ocasión, el formato de Antena 3 dará un nuevo giro geográfico y trasladará a toda la familia a un destino completamente distinto: la India, donde desarrollarán su próxima aventura televisiva, tal y como ha avanzado El Confidencial y ha podido confirmar FormulaTV.

Joaquín Sánchez, en 'El capitán en Japón'

El programa, producido por Proamagna en colaboración con Atresmedia, mantendrá el enfoque que le ha funcionado hasta ahora, basado en la convivencia familiar, el humor y las tensiones propias de un roadtrip. A lo largo de varias semanas, Joaquín, Susana, Salma y Daniela recorrerán el enorme país asiático descubriendo lugares emblemáticos.

La familia Sánchez-Saborido, en 'El capitán en Japón'

Las primeras dos temporadas

A su vez, la familia Sánchez Saborido se enfrentará a un entorno cultural y lingüístico muy diferente al suyo. Así,con otros más complicados derivados de la adaptación a lo desconocido propio de otra cultura totalmente distinta.

La tercera temporada buscará repetir la fórmula que ha consolidado el espacio, que en su primera temporada promedió un 13,7% con 1.111.000 espectadores de media. La segunda, a falta de emitir su último episodio el miércoles 25 de marzo, tiene un 13,3% con 946.000 espectadores de media.

De hecho, la oferta de Antena 3 fue líder en su primera temporada en siete de los ocho episodios y el viaje de la familia sevillana en Japón también se ha impuesto en seis de los siete episodios que ya han visto la luz, bajando del doble dígito tan solo el 11 de marzo con un 9,8%.