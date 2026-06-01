Antena 3 mantiene el control del mes y La 1 logra su mejor mayo en 13 años sin Eurovisión

Por Redacción |

Antena 3 (12,9%) revalida su liderazgo y encadena ya 22 meses consecutivos como la cadena más vista de la televisión española según los datos ofrecidos por Dos30' a partir de Fifty5Blue. Además, amplía su ventaja sobre sus principales competidores hasta los 1,7 puntos y mejora en tres décimas el resultado obtenido durante el pasado mes de abril.

La 1 (11,2%) conserva la segunda posición del ranking mensual y firma su mejor mes de mayo desde 2013. La cadena pública también mejora sus registros respecto al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento de ocho décimas.

Por su parte, Telecinco (9,2%) se mantiene como la tercera opción más vista de la televisión nacional, mientras que Cuatro (6,5%) protagoniza una de las mayores subidas del mes al ganar medio punto respecto al año pasado y alcanzar su mejor dato en un mes de mayo desde 2016.

En cuanto a, la cadena de Atresmedia cede dos décimas respecto al mes anterior, cayendo por debajo del 6% de cuota de pantalla. Por último,mejorarespecto a abril y continúapoco a poco sude los últimos meses.

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Ranking de emisiones en abierto más vistas en mayo de 2026

Tal y como era previsible, sin la habitual final de Eurovisión, la Champions League se convierte en la emisión más vista del mes de mayo pese a la ausencia de equipos españoles en la lucha por el título. La tanda de penaltis del duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal lidera el ranking mensual con 3,6 millones de espectadores y un espectacular 39,7% de cuota de pantalla.

El segundo puesto también es para el encuentro europeo gracias a la prórroga, que supera los 3 millones de espectadores y alcanza un 35,5% de share. Completa el podio el tiempo reglamentario del partido, que reúne a 2.640.000 espectadores y firma un notable 29,5% de cuota de pantalla.

El resto de posiciones del ranking, salvo la excepción del post partido de la final de la Champions, están dominadas por los informativos de Antena 3, que logra colocar 16 de las 20 emisiones más vistas de mayo de 2026.

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Ranking de programas no deportivos más vistos en mayo de 2026

Si nos centramos en los programas no deportivos más vistos del mes, el liderazgo vuelve a ser para 'Antena 3 Noticias 1'. La edición de sobremesa de lunes a viernes presentada por Sandra Golpe se consolida como el espacio más seguido de la televisión española con una media de más de 2,1 millones de espectadores y un sobresaliente 23,3% de cuota de pantalla.

La segunda posición también es para los informativos de Antena 3 gracias a 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 1', que alcanza un 21,8% de share y supera incluso en espectadores a la edición nocturna de entre semana. Completa el podio 'Antena 3 Noticias 2', presentado por Vicente Vallés, con una media de casi 1,9 millones de espectadores y un 18,4% de cuota de pantalla.

Fuera del ámbito informativo, el primer puesto es para 'El hormiguero', que ocupa la cuarta posición del ranking con una media de 1,6 millones de espectadores y un 13,5% de share. Justo por detrás se sitúa 'Pasapalabra', que firma un notable 18,8% de cuota de pantalla y reúne a 1,5 millones de espectadores.

La sexta plaza es para 'Tu cara me suena', que iguala prácticamente la audiencia de 'Pasapalabra' con 1,5 millones de seguidores, aunque destaca especialmente por su excelente 19,8% de cuota media. A continuación aparece 'La ruleta de la suerte', que cierra este ranking con un sólido 20,2% de share y más de 1,4 millones de espectadores, confirmándose como uno de los formatos más sólidos de las mañanas televisivas.

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Por su parte, al igual que ya ocurrió en abril, La 1 ocupa las tres últimas posiciones del top 10 gracias al rendimiento de sus informativos y de 'La revuelta'. El mejor clasificado es 'Telediario 1', que se sitúa en octava posición con una media de 1,3 millones de espectadores y un 14,4% de cuota de pantalla.

Justo detrás aparece 'La revuelta', que logra regresar al ranking de los diez programas no deportivos más vistos del mes con un 10,9% de share y también alrededor de 1,3 millones de seguidores. Cierra la clasificación 'Telediario 2', que alcanza un 12,6% de cuota de pantalla y reúne a cerca de 1,3 millones de espectadores.

Ranking de cadenas autonómicas en mayo de 2026

Un mes más, TV3 (14,4%) se mantiene como la cadena autonómica más vista de España, aunque cede tres décimas respecto al mes de abril. La televisión catalana continúa liderando con claridad el ranking autonómico, ampliando además su ventaja sobre el resto de competidores.

La segunda posición es para Aragón TV (11,9%), que se queda cerca de los registros obtenidos hace un año, aunque pierde siete décimas en comparación con abril. Completan el podio Canal Sur (9,5%), que se deja 1,2 puntos respecto al mes anterior a pesar del momento informativo de las elecciones autonómicas, y ETB2, que gana siete décimas en un mes y firma además su mejor dato en un mes de mayo de los últimos cinco años.

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La quinta plaza es para TV Canaria (8,2%), que mejora tres décimas respecto a abril y alcanza su mejor mes de mayo desde 2010, consolidando así su buen momento de audiencia.

Por último, también destacan los crecimientos de CMM en Castilla-La Mancha (5,9%), que suma cuatro décimas en un mes, y de Telemadrid (5,5%), que mejora medio punto respecto a abril.

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En lo que respecta a las emisiones de la FORTA con mayor cuota de pantalla del mes, el ranking está claramente dominado por los éxitos del FC Barcelona Femenino. Las cinco primeras posiciones corresponden a retransmisiones relacionadas con los títulos conquistados por el conjunto azulgrana tanto en la UEFA Women's Champions League como en la Copa de la Reina.

El primer puesto es para la final de la Liga de Campeones Femenina, que alcanza un espectacular 32,7% de cuota de pantalla. Muy cerca se sitúa el especial 'Campiones', dedicado a la celebración del título europeo, que firma un 32,3% de share.

La tercera posición corresponde al postpartido de la final continental, que registra un destacado 31,6%, mientras que la final de la Copa de la Reina ocupa la cuarta plaza con un 30,7% de cuota de pantalla. Cierra el top 5 'Campiones: El partit', que alcanza un notable 29,8% de share y confirma el enorme interés que despertaron los éxitos del Barça Femenino entre la audiencia.

Ranking de cadenas de pago en mayo de 2026

Movistar Plus+ (3,3%) encabeza el ranking de canales temáticos de pago en mayo y mejora cuatro décimas respecto al mes de abril. El canal principal de la plataforma vuelve así a situarse como la opción más vista dentro de la televisión de pago.

Por su parte, LaLiga TV por M+ (3,2%) crece cinco décimas en comparación con el mes anterior y se mantiene como el canal deportivo de pago más visto del mes, quedándose además a solo una décima del liderazgo general de Movistar Plus+.

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Entre los canales de entretenimiento, Warner TV (2,2%) se mantiene como la referencia del segmento y vuelve a ser la cadena de entretenimiento de pago más vista de España.

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Ranking por Grupos Audiovisuales CUOTA % · TTV · ESPAÑA · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · MAYO 2026 Grupo Cuota May ▲ vs Abr Esp. Únicos Cobertura

Qué Cadenas Lideran por Targets CADENA LÍDER POR CUOTA % · TTV · ESPAÑA · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · MAYO 2026 La 1 Antena 3 Boing

Qué Cadenas Lideran por Franjas y Días CADENA LÍDER POR CUOTA % · TTV · ESPAÑA · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · MAYO 2026 La 1 Antena 3 Telecinco Por Franjas Horarias Por Días de la Semana

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Liderazgo por Comunidad Autónoma CADENA LÍDER POR CUOTA % · ÁMBITO DE EMISIÓN · LINEAL · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · MAYO 2026 La 1 Antena 3 Telecinco TV3 Detalle por comunidad

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