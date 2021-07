Antena 3 apuesta por 'Tierra amarga' en la noche del domingo, antes de su emisión semanal

El final de la temporada televisiva ha estado caracterizado por los constantes movimientos en las parrillas televisivas. En este caso, ha sido Antena 3 quien ha sorprendido con un cambio de última hora: 'Tierra Amarga' cambia su día de estreno a la noche del domingo. La ficción turca desfilará por primera vez en abierto el 4 de julio a las 22h10, cuando se había anunciado que su puesta de largo sería en la franja de tarde del lunes 5.

'Tierra amarga'

Antena 3 decidió retirar '¡Ahora caigo!' de su franja vespertina para dar una oportunidad a la ficción turca. No obstante, aprovechando el límite legal para las modificaciones de su programación, la de Atresmedia ha visto conveniente que 'Tierra amarga' llegue antes de lo esperado, justo antes del nuevo capítulo de 'Mi hija'. Una estrategia que no parece desacertada, pues el target al que se dirigen ambos productos es similar.

No obstante, las aventuras de Öykü y Demir no descansan y darán comienzo una hora después en la jornada dominical. No es la primera vez que Antena 3 pone en marcha este procedimiento, pues 'Mi hija' también tuvo su primer contacto con el espectador en la franja que una semana antes había ocupado 'Mujer'. De nuevo, los espectadores menos pendientes encontrarán una oferta que no esperaban, en este caso, desde las pantallas de Antena 3.

Telecinco mueve 'Conexión Honduras'

Ante el estreno sorpresa de 'Tierra amarga' en la noche del domingo, Telecinco decidió mover ficha y volver a torpedear a su principal competidora. Pese a que la de Mediaset ya había comunicado la emisión de dos películas, 'Supervivientes: Conexión Honduras' vuelve desde las 22h00 a su jornada habitual. Hasta ese momento, la gala capitaneada por Jordi González estaba programada para el lunes siguiente.