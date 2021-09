Antena 3 ha presentado 'Veo cómo cantas' en el marco del FesTVal a través de una rueda de prensa virtual, que ha contado con la participación del presentador Manel Fuentes, así como los asesores del concurso: Ana Milán, Josie y Ruth Lorenzo. Además, ha participado la directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, y el productor Ejecutivo de Warner Bros. ITVP España, Pablo Abelenda.

Ruth Lorenzo, Manel Fuentes, Ana Milán y Josie, jueces y presentador de 'Veo cómo cantas'

Antes de empezar, Ferreiro ha hecho alusión al liderazgo en las audiencias mensuales de Antena 3, que ha ganado por una centésima a Telecinco: "Atresmedia trabaja duramente todos los meses y este mes de agosto hemos recogido los frutos". Pero no se conforman con eso y siguen adelante con nuevas apuestas como es el caso de 'Veo cómo cantas', "una de las primeras novedades que vamos a lanzar esta temporada. Es un programa revelación que se ha estrenado con éxito en muchos territorios, siendo uno de los más adaptados" cuenta la directora de entretenimiento, detallando que este formato tiene todas las virtudes que tiene que tener un buen formato: talento, humor, emoción y juego.

Viendo el éxito que ha tenido en otros países, se confirma que es uno de los formatos más importantes que hay actualmente a nivel internacional como ha destacado Abelenda durante la presentación. "La gran particularidad del formato es que cada 5 o 6 minutos hay una revelación. Este es un programa de manos en la cabeza con situaciones inesperadas. Tenemos muy buenos cantantes que no se quieren exponer a otros programas. Pasa de todo y se va a jugar desde casa", añade el productor ejecutivo.

Manel y su doblete con 'Tu cara me suena'

Al frente de este programa estará Fuentes, un fichaje por el que Antena 3 no ve ningún problema por el hecho de que coincida en dos programas en emisión, sin ser la primera vez que ocurre. Por ahora han grabado seis programas y el presentador ya ha cumplido su sueño: "Estar con Ana Milán, que me había dicho que no alguna vez en 'Tu cara me suena'.

Al contrario que otros talents por el estilo, desde Warner Bros. ITVP España recalcan que este es "un programa de entretenimiento y no cabe profundizar mucho en las historias de vida; se trata de intentar colártela". Tras escuchar estas palabras, desde la cadena reiteran que "el foco del programa no está puesto en el reality o las historias, es el entretenimiento" y que por ello han buscado " concursantes variados de distintos perfiles".

La ilusión del jurado, con "piques divertidos"

"Vamos a descubrir si nuestros asesores son cantantes o impostores", explica Abelenda, dando paso a los tres presentes, sin olvidar la ausencia del cuarto integrante: El Monaguillo. Josie se sincera para decir que lo ha pasado "súper bien" porque le encanta un show y vestirse, pero además lanza un consejo a los espectadores para cuando vean el programa: "No comáis palomitas porque os vais a atragantar".

Ana Milán se olvidaba de que estaban grabando un programa y lo disfrutaba al máximo tal y como cuenta ahora en la presentación, mientras que Ruth Lorenzo sí que tenía una gran fijación en algo a la hora de descubrir a los participantes: los detalles más pequeños. Eso sí, añade que se lo ha pasado "muy bien, sin ningún tipo de presión". Y pese a que Milán asegura haber sido "muy conciliadora" y que nunca se han enfadado entre ellos, Ferreiro sí que comenta que ha habido "piques divertidos".