Ruth Lorenzo se suma al equipo de asesores de 'Veo cómo cantas' en Antena 3

Hace tan solo un par de meses conocíamos la noticia de que Atresmedia adaptará 'I can see your voice', el talent musical de origen coreano que ha arrasado en todo el mundo. Las grabaciones de 'Veo cómo cantas', que comenzarán en pocos días, incluirán la participación de concursantes anónimos que contarán con la ayuda de un equipo de asesores famosos. FormulaTV ha podido conocer en exclusiva el nombre de la última incorporación a ese equipo: la de Ruth Lorenzo.

Ruth Lorenzo se une a 'Veo cómo cantas'

La que fuera nuestra representante en el Festival de Eurovisión 2014 se une así al equipo del que ya conocíamos nombres como el de Ana Milán. Junto al resto de asesores deberán ayudar a un grupo de concursantes anónimos a discernir si unos "cantantes misteriosos" son o no vocalistas profesionales, pero sin escucharlos cantar en directo. Prestar atención a su apariencia y actitud será clave para que el participante acierte y logre llevarse un premio en metálico.

Lorenzo no es ninguna extraña a la televisión: la exparticipante de 'The X Factor' ganó la cuarta edición de 'Tu cara me suena' y fue miembro del jurado en 'Levántate'. Las dotes vocales y experiencia en el escenario de la artista serán, sin duda, importantes factores en su misión de asesorar a los concursantes.

El Monaguillo se une al equipo

El Monaguillo es otra de las incorporaciones al equipo del programa presentado por Manel Fuentes, según informa El Confidencia Digital. El cómico, al que hemos podido ver recientemente como concursante de 'Tu cara me suena', formará parte del grupo fijo de asesores, que también contará con famosos invitados.