Ana Milán será asesora de 'Veo cómo cantas', el nuevo talent musical de Antena 3

Antena 3 ya prepara un nuevo talent musical tras el arrollador éxito cosechado por 'Mask Singer'. El programa llevará el nombre de 'Veo cómo cantas' y es una adaptación de 'I can see your voice'. Todavía no se saben muchos datos del mismo, pero la cadena ya ha confirmado que estará presentado por Manel Fuentes.

Ana Milán será una de las asesoras en 'Veo cómo cantas'

Uno de los fichajes estrella para el grupo de los asesores es Ana Milán. La actriz dará así el salto a la mesa de jueces, que es el rol que desempeñarán los llamados asesores en este formato, según cuenta Yotele. Esta no será la primera vez que Ana Milán se aleje de su faceta de actriz para embarcarse en un concurso, pues participó en 'MasterChef Celebrity 4', donde se ganó al público por su sinceridad y cercanía.

Con la confirmación de su papel como asesora en 'Veo cómo cantas', la alicantina sigue vinculada al grupo Atresmedia, junto al que ya prepara la segunda temporada de 'ByAnaMilán', serie que ha sido todo un éxito en Atresplayer Premium con su primera tanda de episodios. Recientemente, Milán también ha participado en 'FoQ: El reencuentro', donde se ha vuelto a meter en la piel de Olimpia.

Las claves de 'Veo cómo cantas'

El programa, que está producido por Warner Bros ITVP España, es la adaptación de un formato que ya ha triunfado en muchos países y que se prevé que llegue a nuestro país en la primera mitad de 2021. En él, los concursantes deben adivinar si los misteriosos cantantes que se presentan sobre el escenario son buenos o malos vocalistas, pero sin escuchar sus voces, solo dejándose guiar por su apariencia, su manera de moverse o su actitud encima del escenario o su destreza para hacer playback. Para ello, contarán con la ayuda de los asesores como Ana Milán y por un invitado especial que acudirá a plató cada semana.