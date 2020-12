Manel Fuentes presentará la adaptación de 'I Can See Your Voice' que prepara Atresmedia

El tremendo éxito de 'Mask Singer: Adivina quién canta', que firmó a comienzos de noviembre el mejor estreno de entretenimiento desde 2012, ha empujado a Atresmedia a apostar sin miramientos por 'I Can See Your Voice', otro guessing show que comparte origen y ciertos elementos con el programa de las máscaras. Tanto es así que la adaptación de este formato ya está viento en popa, y el grupo de comunicación ha encontrado al presentador ideal para que llegue a buen puerto.

Manel Fuentes será el maestro de ceremonias de 'I Can See Your Voice'

A diferencia de la versión estadounidense de este formato, que está liderada por uno de los jueces de 'The Masked Singer', Ken Jeong, la española ha apostado por un rostro ajeno al baile de máscaras, pero muy conocido en el mundo del entretenimiento nacional: Manel Fuentes. El presentador de 'Tu cara me suena' se embarca así en un nuevo proyecto. "Estamos en preproducción. Empezaremos a producir a comienzos de año," ha declarado Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, a FormulaTV.

'I Can See Your Voice' es un formato surcoreano, al igual de 'Mask Singer', y ya ha sido adaptado en una decena de países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania o Países Bajos, mientras que Reino Unido también está preparando su llegada a través de BBC One. En España aterrizará de la mano de Atresmedia Televisión con la colaboración de Warner Bros. ITVP, que moldearán su propia versión de este original concepto musical.

Tu voz no suena

El protagonista de cada emisión de 'I Can See Your Voice' será un concursante que debe adivinar si los "cantantes misteriosos" a los que tiene delante saben cantar o no. La gracia está en que deberá tomar esa decisión sin escucharles entonar una sola melodía. El participante deberá guiarse por la comunicación no verbal y observar diferentes aptitudes para hacerse con un premio en metálico, aunque no estará solo en ese esfuerzo.

Un grupo de famosos y un reputado artista invitado serán los consejeros del concursante en cuestión, aportándole sus opiniones y valoraciones para tratar de alzarse con la victoria. No obstante, en última instancia el éxito dependerá de la intuición y de una gran capacidad analítica. Con esta fórmula, Atresmedia pretende hacer partícipe al público desde sus casas de una manera similar a la lograda con 'Mask Singer', que ha liderado durante toda la emisión de su primera entrega. Y en 2021 tendremos ración doble de guessing shows con la segunda edición de las máscaras y el previsible debut de 'I Can See Your Voice'.