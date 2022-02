Apple TV+ no para. Cuando no es la revelación de una fecha de estreno es el encargo de una nueva serie o el lanzamiento de un tráiler. En 2022 la plataforma de streaming de la manzana mordida ha pisado el acelerador y su intervención en el tour de invierno de la TCA es un buen reflejo de ello, ya que ha servido para inundar su calendario hasta finales de abril. Entre los títulos que debutarán en el primer cuatrimestre del año se encuentra 'Roar', que ya ha fijado su fecha de llegada al servicio.

Cynthia Erivo en 'Roar'

La antología inspirada en los relatos cortos de Cecelia Ahern se lanzará al completo el 15 de abril. Así pues, se descarta la estrategia de dosificación habitual y se apuesta por el debut en bloque de los ocho episodios que componen la serie. Aunque cada uno de ellos sigue a una protagonista diferente, todos tienen el hilo conductor de explorar la realidad de ser mujer en la actualidad.

No obstante, los enfoques serán muy variados en cada entrega, ya que se saltará del realismo mágico a ambientes costumbristas o futuristas para exponer un retrato tan divertido como profundo, que busca reflexionar sobre la lucha diaria a la que se enfrentan los personajes encarnados por Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart y Kara Hayward. Las creadoras de la ficción son Carly Mensch y Liz Flahive, que fueron las showrunners de 'GLOW'.

Resaltando iconos

Además de completar un calendario que incluye ficciones como 'Separación', 'Los últimos días de Ptolemy Grey', 'WeCrashed', 'Slow Horses' o 'Shining Girls', Apple TV+ ha puesto fecha a dos docuseries. Una de ellas es 'Dear...', que lanzará su segunda entrega el 4 de marzo, incidiendo en las inspiradoras historias de celebridades como Viola Davis, Billy Porter, Sandra Oh, André Leon Talley o Laird Hamilton. Más adelante llegará el turno de 'They Call Me Magic', la producción de cuatro episodios que, a partir del 22 de abril, repasará la trayectoria vital y deportiva de Magic Johnson.