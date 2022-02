El calendario de Apple TV+ está en constante crecimiento. Apenas días después de desvelar la fecha de estreno de 'Now and Then', su primera serie con raíces españolas, ahora ha llegado el turno de una de sus producciones más potentes para este año: 'Slow Horses'. El thriller encabezado por Gary Oldman ya ha fijado su lanzamiento, postulándose como firme candidata a reinar en la próxima primavera seriéfila.

Los 'Slow Horses' de Apple

El estreno de 'Slow Horses' tendrá lugar el viernes 1 de abril. Desde ese día estarán a disposición de los suscriptores de Apple TV+ los dos primeros episodios de esta apuesta de intriga, que irá completando su primera temporada durante las cuatro semanas consecutivas. Este bloque de seis capítulos adapta "Caballos lentos", la primera novela de la saga literaria ingeniada por Mick Herron.

Los protagonistas de 'Slow Horses' son los integrantes de un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una destartalada sede del MI5. Desde Slough House, estos espías que han perdido la confianza de sus superiores por errores cometidos en el pasado, deben tratar de recuperar su reputación bajo el liderazgo de Jackson Lamb, el veterano agente encarnado por el oscarizado Oldman.

Lentos pero firmes

El reparto de la ficción está completado por Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden y Olivia Cooke, que se han puesto bajo la dirección de James Hawes ('Black Mirror'). Por su parte, el guionista Will Smith ('Veep') ha sido el principal responsable de la adaptación, con el apoyo del productor ejecutivo Graham Yost ('Justified'). De este equipo creativo ha nacido 'Slow Horses', que ya tendría más entregas en camino, ya que, como informaba Deadline en diciembre de 2020, el plan de Apple era grabar doce episodios que se dividirían dos temporadas o partes. La segunda de esas entregas adaptaría la segunda novela de la franquicia, "Leones muertos".